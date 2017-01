"U Hrvatskoj raste neofašizam"

VAŠINGTON - Hrvatska se nalazi na raskrsnici između negiranja i stvarnosti, dok u toj zemlji raste neofašizam, piše američki magazin "Smithsonian", čiji je izdavač najveći muzejski i istraživački centar na svijetu.

Američki magazin piše da je hrvatska jevrejska zajednica bojkotovala obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta u znak protesta zbog neuspjeha hrvatske Vlade u borbi protiv današnjeg nacizma.

"Smithsonian" podsjeća da je ovo druga godina da su Jevreji bojkotovali Dan sjećanja na žrtve Holokausta u Hrvatskoj.

Ovogodišnji bojkot bio je podstaknut postavljanjem memorijalne ploče u Jasenovcu na kojoj se ispisano "Za dom spremni!", pozdrav koji su koristile ustaše, fašistička organizacija koja je sarađivala sa nacistima i vodila Nezavisnu Državu Hrvatsku, marionetsku državu nacističke NJemačke 1941. godine.

"Za hrvatske Jevreje, `Za dom spremni!` nije samo skup tri riječi, već slogan mržnje koji se čuje sve više kako se neofašizam širi u Hrvatskoj", piše "Smithsonian".

Američki magazin navodi da nije samo ploča sa ustaškim pozdravom podstakla kontroverze oko Jasenovca, već i bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, čiji je govor u kojem dovodi u pitanje broj žrtava u logoru objavljen na internetu, prenosi portal "Indeks".

"Mesić se nakon objave snimka izvinio, ali mnogi u Hrvatskoj ne vjeruju da su Hrvati sarađivali sa nacistima i ubili hiljade Jevreja, već insistiraju da su to učinili komunisti", navodi američki magazin.

"Smithsonian" piše da hrvatski predsjednici imaju burnu istoriju negiranja Holokausta.

Iako se Mesić svojevremeno izvinio Jevrejima zbog uloge Hrvatske u Holokaustu, prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman to nije učinio.

Godinu dana prije stupanja na dužnost, Tuđman je objavio je knjigu "Bespuća povijesne zbiljnosti" u kojoj se negira da se Holokaust ikada dogodio.

On se na kraju izvinio zbog svoje knjige, ali hrvatska tradicija negiranja Holokausta i dalje traje i nastavlja je aktuelni predsjednik Kolinda Grabar Kitarović.

"Iako je Kitarovićeva objavila saopštenje u kojem proglašava ustaški režim zločinačkim, ona je u novembru uslikana kako pozira sa zastavom tog istog režima", podsjeća američki magazin.

Drugi u Hrvatskoj, poput sudija i školskih vlasti, radili su na suzbijanju istorije Holokausta u Hrvatskoj.

"Za sve snažniju hrvatsku desnicu, revizionizam je prilika za pronalaženje jakih heroja i trijumfalne prošlosti naroda koji je često bio pod udarom rata, geopolitike i društvenih nemira, ali i prikrivanja istorijskih istina", piše "Smithsonian".

Američki magazin navodi da ništa od toga ne može da poništiti ono što hrvatski Jevreji pretrpjeli tokom Holokausta.

"Iako su nacisti ubili mnoge, većinu Jevreja su zaklale hrvatske ustaše", piše "Smithsonian" i dodaje da je samo 5.000 Jevreja preživjelo Drugi svjetski rat, a danas se procjenjuje da ih je u Hrvatskoj ostalo 2.000.

"Smithsonian" piše da ostaje da se vidi da li će sljedeće godine hrvatski Jevreji bojkotovati obilježavanje Holokausta, odnosno da li će ih nastavak uspona hrvatske desnice ponovo na to natjerati.

"Hrvatska istorija će ostati bojno polje za one čije su porodice desetkovane u Holokaustu i one koji nalaze politički korisnim da to ignorišu", piše američki dnevnik.