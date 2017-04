U Jasenovcu odata počast ubijenim u ustaškom logoru

JASENOVAC - Kod skulpture "Kameni cvijet" u Jasenovcu danas je održana komemoracija povodom Dana sjećanja na žrtve holokausta u organizaciji predstavnika Jevrejske opštine Zagreb i Koordinacije jevrejskih opština u Hrvatskoj.

Počast žrtvama ubijenim u logoru Jasenovac odata je čitanjem njihovih imena, prisluživanjem svijeća i polaganjem vijenaca, kao i molitvom glavnog rabina Hrvatske i Crne Gore Lucijana Moše Prelevića.

Okupljenima se obratio predsjednik Koordinacije jevrejskih opština u Hrvatskoj i Jevrejske opštine Zagreb Ognjen Kraus, koji je rekao da su u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH) sistematski istrebljivani Romi, Srbi, Jevreji i svi oni koji su se toj zločinačkoj tvorevini suprostavili.

On je naveo da je takozvana NDH bila jedina evropska zemlja koja je donijela svoje rasne zakone, kao i jedina koja je imala svoje koncentracione logore smrti, prenose hrvatski mediji.

"Prema rasnim zakonima NDH kojima su bili obuhvaćeni njeni građani bez obzira na dob, od novorođenčadi do staraca, ljudi su bili izbacivani iz svojih domova, ponižavani, opljačkani, a na kraju poslati u logore smrti", rekao je Kraus.

On kaže da je "na taj put bez povratka svako od njih bio poslat sa dokumentom potpisanim ustaškim podzravom `Za dom sprmeni!`".

"Ljudi su u ovom logoru ubijani izgladnjivanjem, radom i masovnim pogubljenjima, a nad ustaškim metodama ubijanja zgražavali su se čak i njihovi njemački gospodari. To je bio Jasenovac, to je činjeno pod znakom `U` i uz pozdrav `Za dom spremni!`. To je bila takozvana NDH", rekao je Kraus.

On je ponovio da nisu željeli da se pridruže službenoj komemoraciji u organizaciji Hrvatskog sabora, jer u Jasenovcu nije uklonjena ploča sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni!".

"Pozvali smo vlast da ukloni ploču, ali to se nije dogodilo. I zato smo odlučili da se ne pridružimo zvaničnoj komemoraciji. Nikakva komisija ne može ove činjenice sa promijeni, prikrije, a kamo li relativizovati za dnevnopolitičke potrebe", poručio je Kraus.

U Spomen-području Jasenovac juče je održana službena komemoracija žrtvama tog ustaškog koncentracionog logora, pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora, a u subotu, 22. aprila, u organizaciji Srpskog narodnog vijeća i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske.