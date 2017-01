U Slavoniji jutros najhladnije, sutra obilne padavine

ZAGREB - U Hrvatskoj je jutros najhladnije u Slavoniji gdje je temperatura i dalje ispod minus deset stepeni Celzijusovih, dok meteorolozi za sutra najavljuju obilne padavine.

Prema podacima hrvatskog Hidrometeorološkog zavoda, u Vinkovcima, Vukovaru i kod Županje jutros je izmjereno minus 11 stepeni Celzijusovih.

Hrvatski meteorolozi za danas najaljuju manje količine snijega u Gorskom Kotaru, Lici, Slavoniji i Podravini. U planinama je moguća i kiša koja će se lediti pri tlu.

Za sutra su najavljene obilne padavine, na Jadranu kiša, u kopnenim krajevima kiša koja će se lediti pri tlu, dok će zahlađenje sa sjeverozapada poslije podne postepeno prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje novog snježnog pokrivača.

Duvaće umjeren i na udare jak južni i jugozapadni vjetar, koji će poslije podne okrenuti na sjeveroistočni.

Na snazi je i žuto upozorenje zbog snijega i olujnih udara jugozapadnog vjetra. U Zagrebu se očekuje 10 do 20 centimetara novog snijega.

Najniža jutarnja temperatura vazduha od minus dva do tri, na moru od dva do sedam, a najviša dnevna od tri do osam na kopnu i od osam do 13 na Jadranu, dok će prema večeri zahladiti.