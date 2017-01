U Splitu izmjerena najniža temperatura u posljednjih 50 godina

SPLIT - U Splitu je jutros izmjereno minus 7 stepeni Celzijusovih, što je najniža temperatura u tom gradu u posljednjih 50 godina. Najniža temperatura u Splitu izmjerena je 23. januara 1963. godine, kada je zabilježeno minus devet stepeni Celzijusovih, kažu u Državnom hidrometeorološkom zavodu.

Iz splitskog Centra 112 navode da su jutros imali više desetina poziva kojima su ih građani iz Splita, Solina i Kaštela obavijestili da im se zbog niske temperature smrzla voda u vodovodnim cijevima.



Zbog bure su i dalje u prekidu katamaranske linije iz Splita prema srednjodalmatinskim ostrvima, a u prekidu su i trajektne linije Split-Šolta, Makarska-Split i Drvenik-Sućuraj na Hvaru, prenose hrvatski mediji.



Na Makarskom primorju već treći dan je hladno i vjetrovito vrijeme, a bura duva brzinom od oko 90 kilometara na čas, a na udare orkanskom brzinom i do 135 kilometara na čas.



U Makarskoj je jutros zabilježeno minus sedam stepeni Celzijusovih, a na najvišem biokovskom vrhu Svetom Juri izmjereno je minus 23 stepena Celzijusova.



Zbog niske temperature i jake bure došlo je do stvaranja debljeg sloja leda uz more na poluostrvu Sveti Petar, što je posljednji put zabilježeno sredinom prošlog vijeka.