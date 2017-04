Ugledni američki list: Balkan sljedeće bojno polje Trampa i Putina

VAŠINGTO, MOSKVA - Dok su oči svijeta uprte u Siriju, američki mediji tvrde da će do obračuna SAD i Rusije doći ne na Bliskom istoku, već u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni ili Makedoniji.

Ruska vojska zaprijetila je da će u slučaju novih napada na Siriju američkoj vojsci odgovoriti silom, dok najcjenjeniji američki mediji tvrde da je rat dvije supersile neminovan, ali da će do njega doći na Balkanu.

Američko bombardovanje sirijske vazdušne baze Šajrat, opravdano navodnim hemijskim napadom sirijske vojske na pobunjenike u Idlibu, odnose Moskve i Vašingtona dovelo je do tačke pucanja i uništilo gotovo svaku nadu da će američki predsjednik Donald Tramp i ruski Vladimir Putin naći zajednički jezik.

Koliko je situacija opasna, najbolje pokazuje saopštenje Zajedničkog komandnog centra Rusije, Irana i Sirije.

Pravo igralište

"Ono što su SAD uradile u Siriji prelazi sve crvene linije. Od sada ćemo odgovoriti silom na bilo kojeg napadača ili na bilo kakve dalje napade. SAD znaju našu sposobnost za brzu i snažnu reakciju", saopštio je Komandni centar, dok je Putin poručio da su akcije SAD nedopustive.

Sve to dovelo je dvije zemlje na ivicu rata koji bi mogao da uništi cijeli svijet. Međutim, dok su oči planete uprte ka Siriji, gdje sukob djeluje najvjerovatnije, američki mediji tvrde da je ipak veća vjerovatnoća da će do sukoba supersila doći na Balkanu.

"Najveća spoljna prijetnja stabilnoj Evropi je Putin. A Balkan je pravo igralište za loše glumce i postaće Putinov prioritet, zbog čega bi ga trebalo pratiti prije nego što se otrgne kontroli", piše Džejms Džej Karafano, američki analitičar, za ugledni američki magazin "Nešenel interest".

Provokacija sukoba

On tvrdi da Putin nema mnogo žarišta na kojima može da isprovocira Zapad.

"Balkan ima nekoliko žarišta koja bi Putin mogao da iskoristi za provociranje sukoba. Tu su tenzije na liniji Srbija-Hrvatska-Kosovo, nemiri u Makedoniji, sukobi u Bosni i Hercegovini, ali i u Crnom moru. Za SAD bi sprečavanje ruskih pokušaja destabilizacije Balkana trebalo da budu prioritet", piše on.

Mornarički admiral Majkl Hauard, šef Komande NATO mornarice za Evropu i Afriku, tvrdi da je trenutno rusko djelovanje u Mediteranu veće nego u vrijeme Hladnog rata i SSSR .

Moguć nuklearni sukob sa Sjevernom Korejom

Američki predsjednik Donald Tramp uvešće svijet u katastrofalan nuklearni rat sa Sjevernom Korejom, tvrdi ser Džon Savers, bivši direktor britanske obavještajne agencije MI6.

"Tramp me ne ispunjava povjerenjem i mislim da bi njegov temperament mogao da dovede do sukoba na Dalekom istoku, koji bi bio opasniji od bilo čega u Siriji. Prijetnje Kim Džong Unu, lideru Sjeverne Koreje, veoma su ozbiljne", poručio je on.

