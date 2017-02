Uhapšeni zbog ubistva na tramvajskim šinama poznat po brutalnom nasilju

Veljko Belivuk (32), jedan od vođa navijačke podgrupe “Janjičari”, koji je uhapšen u subotu zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Vlastimira Miloševića 30. januara u centru Beograda, prijateljima i policiji poznat je po nadimku Velja Nevolja. Pripadnik obezbjeđenja različitih beogradskih klubova i splavova, sudovima i policiji poznat je po nasilničkom ponašanju.

Belivuk je uhapšen u subotu oko 18 i 30 u jednoj kafani na Novom Beogradu, a u istoj policijskoj akciji privedeno je još šest osoba.

Prva pravosnažna presuda Belivuku skorog je datuma: u martu 2016. godine Apelacioni sud mu je potvrdio kaznu od pet mjeseci i 15 dana zatvora zbog napada na dvojicu maloletnika na splavu “Blejvoč” u oktobru 2007. godine.

Belivuk je osuđen za nanošenje teških tjelesnih povreda Bojanu M. Iste noći, u butinu je hicima iz pištolja ranjen i Bojanov prijatelj Darko D. Tužilaštvo je Nevolju prvobitno teretilo da je udario pištoljem po glavi Bojana M, oborio ga i nastavio da ga udara metalnom barskom stolicom, nakon čega je zapucao u pravcu Darka D. i ranio ga. Sukob je kvalifikovan kao ubistvo u pokušaju. Ipak, nakon što su oštećeni promijenili iskaze, a optužba za posjedovanje oružja zastarjela, sud je Belivuku sudio jedino za nanošenje teških tjelesnih povreda. Za to je i osuđen prvostepeno 2015, i pravosnažno 2016.

Iste godine, svega mjesec dana nakon presude Apelacionog suda, Belivuk je bio akter napada na Božu Kumburovića i Nebojšu Petkovića, članove obezbjeđenja bivšeg direktora FK “Partizan” Miloša Vazuru.

Belivuk je za nasilničko ponašanje osuđen u septembru prošle godine, i to na godinu dana kućnog zatvora. Osim njega, za prebijanje Petkovića i Kumburovića osuđen je i Darko Ristić, poznat po nadimku Meda (na 22 mjeseca zatvora).

Na snimku prebijanja objavljenom u medijima vidi se da je tokom incidenta na licu mjesta bio i vođa “Janjičara” Aleksandar Stanković Sale Mutavi, koji međutim nije obuhvaćen optužnicom.

Mesec dana nakon ove presude, Stanković je ubijen u krvavoj sačekuši u Bačvanskoj ulici u blizini beogradskog CZ, kada je na njega ispaljena kiša metaka dok se nalazio u kolima sa telohraniteljem Miloradom Đ. Kako se spekulisalo, jedan od očevidaca ubistva bio je Belivuk, koji je trebalo da se sastane sa Stankovićem iste noći, a prethodno je vježbao u obližnjoj teretani.

Nakon ubistva Stankovića, Belivuk se oglasio i u medijima, te je u intervjuu za jedan magazin opisao da je „fin dečko“.

"Svi misle da su navijači probisveti, narkomani, alkoholičari... A ja imam ženu i dvoje djece, radim normalno kao i drugi, ide mi staž, plaćam poreze državi. Nismo mi nevini, ne mogu to da kažem... Da nas iz čista mira povlače po novinama. Ali nismo ni toliko loši. Mnogima smo stali na žulj, mnogima koji su neispravni, mnogi su se udružili protiv nas i desilo se to što se desilo", naveo je Belivuk.

Govorio je i o obračunu sa obezbjeđenjem tada sportskog direktora Partizana.

"Pišu udario ga na kvarno. To je kad nekom priđete s leđa i udarite ga. A ja da šaljem telegram bokseru koji je nastupao za reprezentaciju da ću da ga udarim, od toga nema ništa. Iskreno, on je dobro prošao", govorio je on.

Uhapšen i Mirko Milošević

Mirko Milošević(29), koji je sa Beluvikom uhapšen na Novom Beogradu, osuđivan je zajedno sa Aleksandrom Stanković, poznatijim kao Sale Mutavi, vođom navijača “Partizana”, zbog dilovanja heroina i ekstazija. Hapšenje se dogodilo 2010. godine, a prvostepena presuda na četiri godine zatvora izrečena mu je u decembru 2011. godine. Nakon što je presuda postala pravosnažna, Mirković se dao u bjekstvu, i policija nije mogla da ga pronađe do subote.

(Blic.rs)