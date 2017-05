Uskoro sporazum o potpunoj trgovini između BiH, Srbije i Turske

PEKING - Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Pekingu sa predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom sa kojim je razgovarao o ekonomskoj saradnji dvije zemlje i situaciji u regionu, kao i zajedničkim infrastrukturnim projektima.

Vučić je izrazio zadovoljstvo sve većim interesovanjem turskih investitora, kao i širenjem postojećih kapaciteta kompanija koje već posluju u Srbiji.



On je istakao da su ekonomski odnosi dvije zemlje sve bolji i da je neohodno raditi na održavanju tog trenda.



Premijer je Erdoganu zahvalio što podstiču turske kompanije da svoj kapital investiraju u Srbiji, navodi se u saopštenju Kancelarije Vlade Srbije za saradnju s medijima.



"Srbija je veoma važna za mir i stabilnost regiona Zapadnog Balkana, i ako nemamo zajedničke granice, mi smatramo Srbiju susjedom. Imamo veoma dobre odnose, ali se nadam da ćemo tu saradnju proširiti na svim poljima", istakao je Erdogan.



On je uputio i zvaničan poziv premijeru Vučiću da odmah po preuzimanju predsjedničke funkcije, poseti Tursku.



Erdogan je istakao da će ta posjeta doprineti razvoju odnosa dvije zemlje na najvišem nivou.



"Mi podstičemo naše kompanije da investiraju u Srbiji, vidimo da te investicije rastu", zaključio je Erdogan.



On je zahvalio premijeru Vučiću što podržava turske kompanije u Srbiji i naglasio da bi trebalo raditi više na zajedničkim infrastrukturnim projektima, kao na primjer: aerodorom Lađevci u Kraljevu i autoput Tutin - Novi Pazar - Sjenica.



Dogovoreno je potpisivanje sporazuma o punoj slobodi trgovinskih odnosa između Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske, koji će se potpisati u Beogradu u narednim mjesecima.