Uticajni jevrejski portal Tablet: Hrvatska skriva svoje zločine u holokaustu

Objavljen je tekst Menahema Rosensafta na jevrejskom portalu Tablet pod naslovom "Hrvatska bezočno pokušava izbaciti iz istorije svoje zločine u holokaustu", u kojem se Hrvatska smješta u kontekst "alarmantnog i sve većeg vala antisemitizma u istočnoj Evropi".

Riječ je o najnovijem primjeru toga kako politika hrvatskih vlasti prema manjinama i antifašizmu nanosi štetu međunarodnom imidžu Hrvatske.

Američki online časopis Tablet, pokrenut 2009. godine, jedan je od najuticajnijih jevrejskih medija na svijetu koji citiraju svi, od New York Timesa do Associated Pressa.

Na početku teksta se podsjeća da je vodstvo jevrejske zajednice, zajedno s liderima srpske manjine, bojkotovalo protekle dvije godine državne komemoracije u Jasenovcu, "pokazujući impresivnu moralnu hrabrost i integritet" svojim odbijanjem da “odobre istorijski revizionizam s odjekom poricanja holokausta, čiji je cilj rehabilitovati ustaše, hrvatski fašistički pokret koji je vodio nacionalistički diktator Ante Pavelić".

Prema pisanju Tableta, ustaše su "agresivno i zagriženo ubili stotine hiljada Srba i desetine hiljada Jevreja tokom Drugog svjetskog rata".

Ističe se kako se u Hrvatskoj odvija "rehabilitacija i glorifikacija ustaša", a kao prvi primjer toga navodi se fudbalska utakmica između hrvatske i izraelske reprezentacije 2016.

"Hrvatski navijači su skandirali zloglasni ustaški pozdrav “Za dom spremni", a hrvatski premijer je sjedio na tribinama i nije reagovao", piše Tablet i dodaje da je nakon utakmice tadašnji premijer Tihomir Orešković ipak izdao saopštenje u kojem tvrdi da on i vlada "osuđuju ustaše".

To je učinila i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović tokom svoje posjete Izraelu 2015., ali kasnije se u Kanadi fotografisala s iseljenicima koji su držali "zastavu s ustaškim simbolima". Tablet navodi i da se Kolinda pohvalila da voli slušati Tompsona, koje opisuju kao "pjevača koji redovno glorifikuje ustaše".

"Ekstremni nacionalist" Zlatko Hasanbegović

Naravno, neizbježno je i spominjanje bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, kojeg opisuju kao “ekstremnog nacionalistu”, te njegov dolazak na premijeru filma Jakova Sedlara “Jasenovac - istina”, “u kojemu se Jasenovac ne opisuje kao logor smrti u kojem su ustaše počinili teške zločine, nego kao dobroćudni radni logor”.

Hasanbegović je film tada pohvalio, ali drugačijeg je mišljenja bila ambasadorka Izraela u Zagrebu koja je, nakon što je odgledala film, u otvorenom pismu poručila da Sedlarov uradak “selektivno prikazuje istoriju” i “pokušava umanjiti razmjere strašnih zločina koji su počinjeni”.

Nakon toga se Tablet u svom tekstu detaljno bavi postavljanjem spomen-ploče poginulim HOS-ovcima s ustaškim pozdravom u Jasenovcu te se kritikuje vlada Andreja Plenkovića jer istu nije odmah uklonila.

Navodi se i da se genocid nad Jevrejima, Srbima i drugim u NDH nije provodio od strane Nijemaca, nego su ga provodile domaće snage “bez učestvovanja SS-a i njemačkih snaga”. Tablet podsjeća da su ustaše osnovale nekoliko logora, od kojih je najstrašniji bio Jasenovac koji opisuju kao "Aušvic Balkana". Kritikuje se i aktuaelna postavka muzeja u Jasenovcu, koji je "više predstavljen kao zbirni i radni logor" nego kao logor smrti.

"Tuđman je započeo proces pretvaranja ustaša u hrvatske patriote"

Dosta prostora u tekstu posvećeno je i antisemitskim ispadima Franje Tuđmana dok je bio predsjednik, pa se tako spominje i njegova poznata izjava da je sretan što mu supruga nije ni Srpkinja ni Židovka, kao i da je umanjivao broj ubijenih Židova u NDH, zbog čega se kasnije dvaput izvinjavo Svjetskom židovskom kongresu. “Tuđman je efektivno započeo proces pretvaranja ustaša u hrvatske patriote, tvrdeći da Hrvati fašisti i Hrvati antifašisti zaslužuju jednako priznanje za svoju službu domovini”, konstatuje Tablet i citira New York Times, koji je 1997. objavio kako je očito da se “Hrvatska nije uspjela suočiti sa svojim fašističkim naslijeđem” te da su “Hrvati rehabilitovali hrvatske kolaboracioniste ustaše”. Dodaje se i da je ustašku valutu kunu Tuđman proglasio važećom valutom savremene Hrvatske.

Tablet takođe piše da se poslijeratna odmazda Titovih partizana ne može uspoređivati i izjednačavati s ustaškim zločinima, te da se i u Srbiji rehabiluju nacistički kolaboracionisti.

"Prerušavanje ustaša u nacionalne heroje i uzore ima zabrinjavajuće konotacije u zemlji i regiji, gdje su etnička mržnja i sukobi imali katastrofalne posljedice, ne samo tokom Drugog svjetskog rata, nego i tokom balkanskih ratova devedesetih", piše popularni jevrejski portal te na kraju svojeg članka o usponu filoustaštva u Hrvatskoj apeluje na međunarodne institucije da se angažuju oko ovog problema.

Inače, autor teksta za Tablet, Menahem Rosensaft, pravni je savjetnik Svjetskog židovskog kongresa, kao i predavač prava na poznatim američkim Univerzitetima Cornell i Columbia.

