Vanredna situacija u četiri opštine u Srbiji, evakuisano 113 ljudi

Sjenica - Vanredna situacija proglašena je u opštinama Sjenica, Medveđa, Aleksinac i Blace, a pripadnici Sektora za vanredne situacije evakuisali su više od 113 ljudi.

To je rekao načelnik Uprave za upravljanje rizikom Sektora za vanredne situacije Srbije Živko Babović.

Kada je u pitanju prohodnost puteva, Babović kaže da se stanje popravilo.

''U odnosu na jučerašnji dan stanje se popravilo u smislu prohodnosti puteva prvog i drugog prioriteta, dok imamo problema na putevima trećeg i četvrtog prioriteta, a to su obično putevi koji vode ka selima, seoskim putevima pogotovo u Nišavskom, Zaječarskom, Pčinjskom, Sjeničkom okrugu'', rekao je Babović Tanjugu.



Navodi i da se danas ozbiljan problem pojavio u Sjenici i Medveđi gdje je proglašena vanredna situacija.



Kako je istakao, posebno na teritoriji opštine Sjenica zbog velike količine snijega i jakog vjetra, koji prelazi čak 70 kilometara na sat, pojavili su se veliki snježni nanosi što značajno otežava prohodnost puteva i upotrebu mehanizacije.



Često se dešava da je uzaludno čistiti nanose jer vjetar vraća još veću količinu snijega, objašnjava on i dodaje da su snage na terenu.



''Tamo ima problema i sa snabdijevanjem električnom energijom i vodosnabdevanjem, ali to je problem koji se pojavljuje skoro svake godine zbog toga što su za takvo mesto karakteristični veliki snegovi i niske temperature'', rekao je Babović.



Prema njegovim riječima, što se tiče ostalih dijelova Srbije, nema većih problema, osim sporadičnih nestašica električne energije, prije svega u seoskim područijima.



Kako kaže, reč o par hiljada domaćinstava na cijelom prostoru što je uobičajno kada su niske temperature i sniježni nanosi.



On navodi i da posebno zabrinjava nastavak hladnog talasa.



Podsjećajući da je RHMZ za sutra proglasio crveni meteoalarm za cijelu teritoriju Srbije sa temperaturom od minus 15 stepeni, a u planinskim predjelima i više od minus 20 stepeni, on je istakao da će to značajno usporiti aktivnosti na probijanju puteva tamo gdje su trenutno neprohodni.



Što se tiče ugroženosti stanovništva, Babović kaže da tu nema nekih značajnih problema.



Prema njegovim riječimam, snage Sektora za vanredne situacije i MUP-a, policije i Žandarmerije, uz pripadnike Vojske Srbije i njihove mehanizacije na terenu pomažu ljudima u nevolji.



''Danas su pripadnici Sektora za vanredne situacije evakuisali, pomogli ljudima u nevolji, odnosno sklonili ih na bezbedno mesto, od 113 do 115'', rekao je Babović dodajući da su evakuisani ljudi iz jugoistočne i jugozapadne Srbije.



On je podsjetio i da je danas proglašena vanredna situacija u opštinama Sjenica i Medveđa, a da je još juče proglašena vanredna situacija na teritoriji Aleksinca i Blaca.