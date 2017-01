Vatrogasci spasili mladića koji je upao u snježne smetove

KOSJERIĆI - Vatrogasci iz Kosjerića spasli su noćas iz snježnih smetova jednog mladića koji je bio u pripitom stanju. Mladića su našli mještani ispod brda Grad, koji su odmah pozvali Hitnu pomoć.

Vozilo Hitne pomoći, međutim, nije uspjelo da se probije do tog mjesta, pa su u pomoć pritekli vatrogasaci.

On se vraćao sa proslave Božića. Upao je u smetove i na temperaturi od minus 20 ležao dok ga nisu pronašle komšije. Kada su stigli spasioci, odjeća je na njemu bila potpuno zaleđena. On je zatim terenskim vozilom prenijet do saniteta pa do Kosjerića.

(NN/kurir.rs)