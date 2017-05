Vojska Srbije sutra predstavlja raketu 'Alas'

BEOGRAD - Premijer Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je Srbija učinila sve da sačuva stabilnost i da je u tome za sada uspjela.

On je za TV Prva naveo da će Srbija nastaviti da ulaže u vojsku.

Vučić će sutra prisustvovati proslavi Dana Vojske Srbije, Dana pobjede i Dana Evrope, koja će se održati u Nikincima.

Tamo će biti održana vježba “Čelik 2017” na kojoj će, kako je rekao Vučić, VS pokazati sva raspoloživa moćna sredstva, ali i mnogo novina.

“Ljudi kažu da se ne dešava ništa u vojsci, a dešava se to da više nema onih groznih čizmi koje smo u JNA nosili 1988-1989, već svi imaju po dva ili tri para, više uniformi, plate, primamo nove vojnike”, rekao je on.

Vučić je rekao da je Vojska Srbije uspjela i da radi na “alas raketama”.

"To će sutra ljudi videti na gađanju, takozvane vođenje rakete koje dramatično menjaju krus i idu ka cilju kojem vi upravljate, videćete na gajdanju od deset do 12 kilometara, ali mi to spremamo za gađanje od 50 kilometara. Onda možete da mislite koliko snažniji i moćniji postajemo”, rekao je Vučić.

(TV Prva)