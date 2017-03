Vučić: Ako izgubim izbore, više neću biti ni premijer

BEOGRAD - Premijer Srbije i kandidat vladajuće koalicije za predsjednika Republike Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će, ukoliko izgubi na predsjedničkim izborima, podnijeti ostavku i na funkciju predsjednika vlade.

Vučić je, odgovarajući na pitanja gledalaca da li će podnijeti ostavku ukoliko izgubi na izborima, rekao da je to veoma važno demokratsko pravilo da onaj ko izgubi izbore iste večeri prizna poraz.

"To sam uradio na izborima za gradonačelnika, kada je razlika bila 0,5 odsto. Nisam to uradio sutradan, niti nekoliko dana kasnije, niti sam zvao ambasadore stranih zemalja. To sam uradio isto veče, kada sam česitao pokojnom gradonačelniku (Nenadu) Bogdanoviću. To je bilo 2004", podsketio je Vučić.

On je istakao da je to džentlmensko ponašanje i da ne dolazi u obzir da se ni na koji način sprečava narodna volja.

"Volja naroda je najvažnija", rekao je Vučić i rekao da iste sekunde, ukoliko izgubi na predsjedničkim izborima, neće biti ni predsjednik vlade.

Šešelj može da me pobedi na izborima, ali u šahu ne

Lider radikala Vojislav Šešelj može da me pobedi na predsedničkim izborima, ali u šahu ne može, rekao je večeras predsjednički kandidat na predstojećim izborima u Srbiji, Aleksandar Vučić.

"Donesite tablu kad god hoćete, od deset partija Šešelj nijednu neće dobiti", rekao je Vučić na televiziji Pink.

Vučić je, navodeći da o Šešelju neće da govori teške riječi, rekao da ne misli da je lider radikala dobar izbor za Srbiju, ali i da ne smatra da on ima tako negativan odnos prema Srbiji kao neki drugi političari.

"A što se tiče izbora, na izborima može da pobedi, ali u šahu ne", zaključio je Vučić.

"Ja se borim za Srbiju, a ostali - protiv mene"

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da se on bori za Srbiju, dok se ostali kandidati bore - protiv njega.

Vučić je, gostujući na televiziji Pink, rekao da je nekolicina lidera opozicije, na sastanku sa visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbjednost, svo vrijeme loše govorila o svojoj zemlji i napadala svoju vladu, sa demokratskim izbornim legitimitetom, i njega lično.

Srpski premijer je poručio da ne treba njega neko da sluša, niti ministre Ivicu Dačića i Jadranku Joksimović o tome šta je bilo na sastanku sa Mogerini, već da je dovoljno čuti lidere opozicije.

"Govorili su loše o svojoj zemlji. Nemoj da ideš na razgovore i ogovaraš svoju zemlju. Ja sam u razgovoru sa Mogerini branio Srbe na Kosovu i Metohiji, borio se za interese RS, kao i za interese BiH da sačuvamo mir, kako da privučemo što više investitora, a ne protiv dosovskih kandidata", rekao je Vučić.

On je dodao i da je na RTS-u, u predizbornoj hronici vidio "neke ljude koji kažu da su kandidati, a nisu" i upitao zašto ih je državna televizija uopšte puštala.

"Oni uopšte nisu kandidati. Imate samo 2-3 kandidata, a to su Šešelj, Janković i ja, koji smo predali potpise. A ostali imaju samo ljubav i želju da postanu kandidati, a državana televizija ih pušta", rekao je Vučić.

Prema njegovim riječima, razlog za to jeste da bi se napravila slika da je 15-20 kandidata protiv jednog

"Kako god okrenete Vučić mora da bude kriv i to što 15 ljudi izgovori, a samo jedan kaže nešto o budućnosti Srbije", rekao je Vučić.