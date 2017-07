Vučić: Ako novinari znaju više od mene o vojnim bazama SAD u Srbiji, onda se mene malo šta pita

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić negirao je pisanje lista "Danas" da SAD traže da otvore bazu na Ponikvama i podsjetio da Amerika već ima svoju bazu na teritoriji Srbije - Bondstil.

"SAD već imaju svoju bazu na teritoriji Srbije, to je Bondstil. Mi želimo da imamo svoje centre", poručio je on u izjavi novinarima.

Srpski predsjednik je ukazao da Srbija nije bila pitana kada je ta baza građena na njenoj teritoriji i da to nije bio rezultat poraza, pošto se, primjetio je, ne može reći da je neko pobijedio Srbiju, jer pobjeda nije ako neko gađa sa ogromne visine, a vi ne možete da se branite.

"Mi tada nismo pitani i danas ne možemo da reagujemo", konstatovao je predsjednik.

Kazao je da nije ništa čuo o tome da SAD žele bazu na Ponikvama.

"Ako ’Danas‘ zna nešto više od mene, očigledno sam neko ko će malo da se pita za to", ironično je primjetio i dodao:

"Nisam čuo da su dobili neke dozvole za to, a ako dobiju neka me obaveste“, odgovorio je predsjednik povodom pisanja lista "Danas".

Podvukao je da je Srbija vojno neutralna i da želi svoju vojsku, da ona bude snažna.

"Želimo svoju vojsku i da naša vojska bude jaka, garant bezbednosti i slobode za naše građane. Hvala svima na svakoj vrsti saradnje", dodao je Vučić.

Rekao je da ne zna da li će neko uspjeti da ga zamijeni na mjestu predsjednika, zato što smatra da mnogi nisu poklonici slobode i nezavisnosti Srbije.

"Ja sam neko ko je uvek više voleo da drži stranu morala, časti i obraza, nego stranu sile", zaključio je Vučić.

Ne znam za transkript, imam poverenje u Anu

Vučić je rekao da ne zna da li je premijerka Srbije Ana Brnabić predala ruskom ambasadoru transkript intervjua koji je dala agenciji Blumberg.

On je dodao da ima apsolutno povjerenje u Brnabićevu.

"Ne znam da li je iko davao bilo kakve transkripte. Niti me to zanima. Ja znam šta Ana misli, znam šta želi. Znam na kakvom putu se nalazi Srbija i uveren sam da će takvu politiku Vlada Srbije voditi. Postoji većina u Vladi i u Skupštini Srbije", kazao je on novinarima i dodao da se Srbija nalazi na evropskom putu.

On je rekao da nije slučajno birao i odabrao Anu Brnabić i da zna da je ozbiljna i odgovorna žena.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je u četvrtak da je premijerka Srbije predala ruskom ambasadoru u Beogradu stenogram intervjua koji je dala za američku agenciju Blumberg kako bi ga uvjerila da je njena izjava da bi Srbija prije izabrala EU nego Rusiju loše interpretirana.

