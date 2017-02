Vučić: Albance interesuje samo ograda u Ajevernoj Mitrovici

BEOGRAD - Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je povodom posljednje runde razgovora Prištine i Beograda u Briselu da za Albance postoji samo jedno pitanje - ograda u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici, dok ih zajednica srpskih opština (ZSO) ne interesuje, u čemu imaju i značajnu podršku međunarodne zajednice.

"Ne možete da pobedite argumentima, džaba je meni što ću da kažem da četiri godine stoji ZSO nedirnuta i da ih ne zanima, a da je ZSO suština Briselskog sporazuma, da je to više od 40 odsto normi sporazuma, da su svi odnosi Srba i Albanaca zasnovani na ZSO, da četiri godine to čekamo i da se niko ne uzbuđuje", rekao je Vučić.

On je naveo da je u Briselu rečeno da nema razgovora o ZSO i da je traženo da se riješi pitanje mosta.

Vučić je potvrdio da je postignut dogovor i da je samo bilo potrebno "da kažu kako će to da bude dizajnirano". "Na kraju kada smo se dogovorili i kada smo mi prihvatili sve uz konsultacije sa Srbima iz Kosovske Mitrovice, oni su došli i rekli `zaboravite nismo razgovarali`", dodao je Vučić.

On je istakao da ne postoji niko na svijetu ko može da kaže da je izgovorio ijednu neistinu, ali da su se predstavnici EU ponijeli opet nekorektno jer nisu rekli da je ponovo albanska strana ta koja je pogazila dogovor.

"Sada ću da čekam da vidim da li će EU da ih opomene i sačekaću da vidim da li će da kažu da nisu svi isti. Neću da prihvatim to da smo svi isti, nije istina da smo svi isti i nije istina da niko nije pretio i severu i severnoj Mitrovici. To ste radili bezbroj puta", rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa premijerom Crne Gore Duškom Markovićem.

Vučić je naveo da Srbija ničim nije ugrozila mir, ali da su Albanci tražili dovoljan razlog za upad na sjever, za šta su iskoristili voz, koji nisu ni vidjeli.

"Neko drugi mora da nadomešćuje svoje probleme tako što će da pravi neke druge regionalne probleme. Srbija to ne radi i na to sam ponosan. Jedan mesec sukoba i ratova nas vraća 10 godina unazad, to svi moramo da imamo u vidu", istakao je premijer Srbije.

Govoreći o tome da li je razgovarano o tome da Srbija prizna samoproglašenu nezavisnost Kosova, Vučić je rekao da se o tome stalno priča, da Albanci stalno to zahtijevaju, ali da beogradska delegacija ostaje pri svom stavu da je Kosovo Srbija.

"Nije to suština, nije to stvarni razlog. Stvarni razlog se ticao njihove iznenadne panike koja je nastala oko mosta, što je dogovoreno 8. decembra. Panika je poslednjih mesec i po dana, zato što nasilnici iz Prištine žele na silu tu da urade nešto, a četiri godine ništa nisu uradili o pitanju ZSO", istakao je Vučić.

Premijer Crne Gore Duško Marković rekao je da se, ne samo Srbi, već i mnogi Crnogorci u Crnoj Gori ne slažu sa odlukom Vlade da ta zemlja prizna nezavisnost samoproglašenog Kosova, ali da političari moraju da budu realni i da gledaju u budućnost, posebno na Balkanu gde nije izgrađen mehanizam samokontrole rizičnih situacija.

"Svaka naša odluka te vrste nije bila usmjerena protiv Srbije. Ona je skopčana sa našim interesom. Mi smo nekada bili zajedno, imamo zajedničku istoriju, nasljeđe, sada moramo da donosimo samostalno neke odluke, te odluke se ne poklapaju uvijek sa zajedničkim interesom, ali je važno da mi o tome uvijek razgovaramo i kada se ne slažemo, da se razumijemo", rekao je Marković.

On je dodao da sa pažnjom prihvataju svaku sugestiju koja u tom smislu dolazi prema crnogorskoj Vladi, te da će ubuduće praktikovati da se o svakoj odluci te vrste na vrijeme komunicira sa Srbijom.

Marković je rekao da je pitanje demarkacije sa /samoproglašenim/ Kosovom za Crnu Goru riješeno, da je granica utvrđena, potpisan sporazum, koji je crnogorski parlament ratifikovao, te da se sada čeka da parlament u Prištini odradi ono što treba.

"Obezbijedili smo i čuvamo svaki pedalj naše teritorije, ne želimo ni centimetar tuđe i sada smo veoma hladnokrvi i čekamo da se taj proces završi na drugoj strani", naveo je Marković.