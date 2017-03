Vučić: Autoputem iz Požege do Sarajeva spojili bismo i Srbe i Bošnjake svuda

NOVI PAZAR, 19. marta (Tanjug) - Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Novom Pazaru, na otvaranju novog atletskog stadiona, da poštuje Bošnjake koliko i Srbe i da zajedno možemo mnogo da postignemo.

"Znam da mi mnogi Bošnjaci nisu verovali, ali da danas vide da sam u svakom trenutku isto onoliko koliko sam poštovao Srbe, isto toliko poštovao i vodio računa o interesima Bošnjaka", rekao je Vučić građanima Novog Pazara.

"Siguran sam da ste to mogli da vidite i razumete", istakao je Vučić.

Politika aktuelne vlade je, rekao je, politika zajedništva i budućnosti.

"A politika budućnosti je politika novih auto-puteva, bolnica, fabrika, zajedničkog života, a ne ratovanja i sukoba. Suviše smo krvi prolivali u prošlosti da bismo to mogli da mislimo da ponavljamo", rekao je Vučić.

Vučić je istakao i da je ponosan i srećan što vidi da ljudi u Pazaru ne prave razliku između toga kojem narodu pripadaju.

"Ljudi se dele na dobre, sposobne, poštene i uspešne i one koji to nisu", istakao je Vučić.

Premijer je najavio i izgradnju auto-puta preko Peštera, od 107 kilometara, koji bi išao do Boljara.

"To će biti spas za Sjenicu, Novi Pazar, Ivanjicu, Arilje, za ovaj kraj koji je danas pomalo zapostavljen i koji ima manje fabrika i posla nego drugi delovi zemlje", rekao je Vučić.

On je dodao i da je počeo razgovore sa Sarajevom i Banjalukom, kao i ostalima u Evropi, kako bi se izgradio autoput Požega - Užice - Kotroman - Višegrad - Sarajevo.

"Time bismo vas povezali i sa Beogradom i sa Sarajevom. Time bismo spojili i Srbe i Bošnjake svuda", rekao je Vučić.

Kako je istakao, "možemo da imamo najbolje rezultate spajanjem ljudi", kada zajednički rade.

Podvukao je da je aktuelna vlada obezbijedila više novca za ulaganja i u sportske objekte, da je ponosan i srećan što će u Pazar dolaziti da treniraju i reprezentativci Srbije, ali i iz drugih zemalja.

"Moj posao kao predsednika vlade je bio da obezbedim da možemo više da pomažemo našem narodu, da držimo državnu kasu pod kontrolom, da ne budemo pred bankrotom, kao što smo nedavno bili, već da izdvajamo što je moguće više novca", rekao je Vučić.

On je najavio da će u stadion do kraja marta biti uloženo još 80 miliona za teretane, bacački prostor, prostor za vežbanje u zimskim uslovima, te dodao i da će do 29. marta i u dijagnostistički centar u Novom Pazaru biti ulozeno tri miliona evra.

Vučića su u Novom Pazaru dočekali gradonačelnik Nihat Biševac i ministar za trgovinu, turizam i telekomunikacije Rasim Ljajić.

Izgradnja atletskog stadiona počela je prije tri godine, a veći dio investicije, 60 odsto, odnosno 80 miliona dinara, obezbijedilo je Ministarstvo omladine i sporta, a 40 odsto grad Novi Pazar, dok je izradu projekta platio Atletski savez Srbije.

Stadion ima osam staza za trčanje.

Ostalo je da se izvede još treća, i posljednja faza, koja predviđa prostor za zagrevanje, koji bi bio pokriven, kako bi pružio mogućnost za treniranje i po lošim vremenskim prilikama.