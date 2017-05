Vučić: Biram srpsku stolicu, nećemo u NATO

BEOGRAD - Izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je put ka EU za Srbiju veoma važan, ali da ova zemlja nema želju i apsiraciju da uđe u NATO.

Odgovarajući na pitanje lidera SRS Vojislava Šešelja dokle misli da sjedi na dvije stolice i da vodi politku i Rusija i EU, Vučić je odgovorio:

"To nisu dve stolice. On je taj koji bira jednu od dvi stolice sa strane, a ja biram jednu, onu u sredini, a to je srpska stolica. Neću da biram bilo čiju drugu stolicu".

On je podsjetio da Srbija u zemlje EU izvozi dve trećine proizvoda, odnosno 67 odsto, a 20 odsto u region, u kojem su sve zemlje na putu ka EU.

Na konstataciju da je najveći broj investicija u Srbiji iz zapadnih zemalja i EU, i na pitanje da li su Rusi nudili neku investiciju, on kaže:

"Jesu, i oni će da ulažu, tu je RŽD, koja obnavlja naše železnice."

Što se tiče NATO, Vučić kaže da Srbija ne izražava želju za ulaskom u taj savez.

"Bio sam na savetu NATO i svima sam rekao da nemamo tu aspiraciju. Oni traže prvo da se izjasnite, pa onda iznose svoj stav. Naša namera je da budemo vojno neutralni, zelimo da buduemo van vojnih blokova", poručio je on, dodavši da je Srbija zbog toga ulagala u svoju bezbjednost.

U tom kontekstu podsjetio je da su vojska i policija obnovili uniforme, da stiže devet novih helikoptera i da u roku od 60 dana stižu ruski MIG-ovi.

Najavio je da će 1. septembra izvršiti smotru 1.500 vojnika sa najboljim mogućim naoružanjem.

"Naša je odluka - super je, sarađujemo sa NATO i sa ODKB, ali želimo da imamo svoju vojsku, čisto nebo, da se tako ponašamo. To je i naše istorijsko pravo", zaključio je srpski premijer.