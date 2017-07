Vučić: Dajte nam okvir za članstvo

SOLUN – Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Solunu da bi bilo važno da Srbija dobije okvir kada bi mogla da postane članica EU, da zna da se čeka da se vidi šta će biti sa KiM i istakao da Brisel treba otvoreno da nam kaže kada ćemo moći da budemo primljeni ako ispunimo sve obaveze.

Vučić je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerom Grčke Aleksisom Ciprasom, istakao da Srbija ne želi da ucjenjuje, niti traži bilo šta, već samo da zna, i to ne samo kroz odgovor, da postoji perspektiva kada bi mogla da postane članica EU.

Vučić je dodao da to podrazumijeva da ispunimo sve uslove, posebno iz poglavlja 23 i 24, kao i sva druga koja su neophodna za članstvo.

"Smatramo da je to važno da bi ljudi u Srbiji bili bolje i značajnije motivisani i stimulisani. Ne tražimo tačnu godinu, ali želimo da znamo okvir kada bi mogla postati ponupravna članica", poručio je predsednik Srbije.

On je istakao da je molio premijera Ciprasa da pomogne po tom pitanju da dobijemo odgovor.

To bi, kako je dodao, mnogo značilo u pristupu građana Srbije i istakao da bi ono što je ostalo od teških reformi mogli brže i sa još većim elanom da sprovedemo.

"Ne očekujem da dobijem odgovor skoro, ali ću postavljatiti to pitanje i u mesecima pred nama“, najavio je Vučić i dodao da je u pravu kada to radi jer smatra da bi to doprinjelo ubrzanju integrativnih procesa i većoj motivaciji, snazi i nadi koji bi u ljudima probudili.

Istovremeno je kazao da vjeruje da u ovom trenutku ne postoji niko ko može da nam pruži traženi odgovor.

"Najjednostavniji odgovor je ''nalazite se na evropskom putu, ispunite svoje obaveze'', to je što može da se čuje od svih. Ali nisam siguran da su 2007. Bugari bili spremniji nego što smo mi danas. To sam rekao i bugarskom premijeru Bojku Borisovu, a ponoviću i danas posle podne i njemu i predsedniku EK Žan Klodu Junkeru, koji obojica to znaju, a o čemu je bugarski premijer govorio i u Trstu", objasnio je Vučić.

Istakao je da je očigledno da se radi o politici i da Brisel treba da nam jasno kaže koja je to politika.

Osvrnuo se, s tim u vezi, i na različite primedbe u vezi poglavlja 23 i 24, dodajući da se iza toga krije Kosovo i Metohija.

"Da je sve u redu sa Kosovom mi bi bili šampioni ljudskih prava“, naglasio je Vučić.

"Kažite nam otvoreno i do kada treba da budemo u čekaonici. Nemamo alternativne puteve, da idemo na Mars, nalazimo se na evropskom putu, i fer je da građani Srbije znaju kada treba da očekuju prijem", poručio je predsjednik Srbije.

Rekao je da kada to traži to ne znači da koketiramo sa bilo kim drugim o bilo čemu drugom.

"Tražimo samo da budemo poštovani i tretirani kao svi drugi. Ne tražimo preko hleba pogače, da nas puste, a da nismo zaslužili, već da znamo ako uradimo sve kada će doći taj dan", objasnio je Vučić.

On je izrazio zahvalnost Grčkoj na stalnoj i uveijk značajnoj podršci na evropskom putu.