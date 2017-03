Vučić: Kamenovanje su pripremali meni

BEOGRAD/KRAGUJEVAC - Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su Albanci kamenovanjem autobusa sa Srbima na Kosovu i Metohiji očigledno spremali njemu doček, te zahvalio EU za reagovanje.

"Neka oni rade svoj posao. Meni je važno da su ljudi u celom svetu videli šta su oni uradili", rekao je Vučić novinarima u Kragujevcu, povodom zaustavljanja i kamenovanja autobusa sa Srbima južno od Ibra, koji su krenuli u Leposavić na predizborni miting podrške Vučiću.

Navodeći da je vidio izjavu Maje Kocijančič, portparola visokog predstavnika EU za spoljnu i bezbjednosnu politiku Federike Mogerini, Vučić je rekao da je Brisel "lepo reagovao".

"Maja Kocijančič je prenela ono što misli Federika Mogerini. U redu je. Hvala im na tome. Lepo su reagovali", rekao je Vučić.

On se izvinio Srbima na Kosovu i Metohiji što danas nije mogao da im se obrati, ali je dodao da oni znaju ko o njima brine i ko će da zaštiti njihove interese.

"A ovi /Albanci/ neka rade svoj posao. Kako su mi ono prezime napisali, nešto - `Vukikit`. Nešto čudno, nisam ono video nikad. Neka čudna tamo politika albanska, jedva sam prepoznao sopstveno prezime. Nisam znao da sam toliko popularan. Hvala im na tome", kaže Vučić.

Komentarišući posjetu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Kini, Vučić je rekao da očekuje dobar rezultat i sutra ili prekosutra da dobije vijest o slotu za avio-liniju Peking-Beograd.

On je naveo da je razgovarao više puta sa vlasnikom kineskog "Hajnena", koji je izrazio spremnost da uspostavi liniju Peking-Beograd.

"Ako to predsednik završi, to će biti velika stvar za Srbiju. To će značiti desetine hiljada kineskih turista u Srbiji, kineske biznismene, više posla, brži rast. To mi je važnija vest, nego bilo koja koju čekam ovih dana", rekao je Vučić.

Vučić je istakao da će to biti i potvrda prijateljstva dvije zemlje, te podsjetio da moli Kineze i da preuzmu Rudatsko-topioničarski basen Bor, jer to niko drugi u svijetu ne može, te naveo da od Bora i Majdanpeka zavisi cijela istočna Srbija.

Što se tiče regionalne politike, on je ponovio da se zalaže za mir i stabilnost, uz zaštitu srpskih nacionalnih interesa.

Vučić je u Kragujevcu posjetio fabriku firme "Milanović inženjering" kod Kragujevca, koja se bavi proizvodnjom aluminijumskih komponenti za industriju šinskih vozila.