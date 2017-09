Vučić: Mladićima iz 'bentlija' nije bila namjera da mi naude

BEOGRAD - NIšta strašno se u subotu nije dogodilo, pretpostavljam da namjera ljudi u "bentliju" nije bila da meni naude, a da li sam u pravu treba ipak da utvrde nadležni organi, rekao je večeras predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarišući incident koji se dogodio u subotu, a za koji su pojedini mediji naveli da je riječ o pokušaju atentata.

"Postoji jedna vrsta stalne priče kako izmišljam atentate, iako ja nisam nikad rekao da je neko pokušao atentat na mene...Nisam to rekao ni u Srebrenici", rekao je Vučić gostujući na TV Hepi.

U Srebrenici je jedan dio napada ostao van dometa kamera, dodao je, te naveo da je bilo tom prilikom i pokušaja da ga udare u glavu, ali da nikad nije pomislio da je neko od političara planirao njegovo ubistvo ili nešto slično.

Kako je objasnio, nije od onih koji se bave "zamajavanjem, jer nema drugih rezultata".

Govoreći o incidentu od subote, Vučić je ispričao i da je to u novine, tačnije u "Politiku" dospjelo, vjerovatno, kako je rekao, preko nekog kanala u policiji, "za koji nismo znali".

"Glavni urednik 'Politike' Žarko Rakić pozvao me je u subotu uveče i rekao da su oni došli do informacije šta se dogodilo. Ja sam ga zamolio da to ne objavljuju, ali da isto tako to ne shvati kao pritisak, već kao molbu. 'Politika' je međutim to objavila i verovatno su to saznali iz policije. Za taj kanal nismo znali, a Rakić nije hteo da mi otkrije izvor", naveo je Vučić.

Dodao je da je to ispričao, jer postoje ljudi koji stalno podižu tenzije, te primjetio da nijedne novine nisu navele da je to u subotu bio atentat.

I srpski ministar policije Nebojsa Stefanović vrlo brzo nakon prvih informacija izjavio je da nema elemenata da se kaže da je riječ o atentatu.

"Istina, zanimljivo je da su dvojica od trojice u automobilu koji nas je presreo bila pod dejstvom narkotika, u skupom vozilu, te da se ne poklapaju iskazi ljudi tamo odakle su oni izašli", rekao je Vučić.

To sve govori, dodao je, zato sto su ranije neki drugi govorili o atentatima svaka tri dana, iako oni nisu nikome predstavljali politički problem, "pa su ljudi zadržavani po 30 dana, čak neki ljudi iz ambasada i uzimano im je za zlo što voze psa na zadnjem sedištu".

"Ovde je, međutim, reč o ljudima koji, kako je primetio Rakić, sigurno nisu ni akademici, ni kustosi muzeja, a čudno je da su se tri puta vrteli oko Topčiderske zvezde. Ja svejedno mislim da je to zbog narkotika", primjetio je Vučić.

"Ne bih da se mešam u posao državnih organa, ali sam siguran da ti ljudi nisu hteli da mi naude", ponovio je Vučić.

Upitan kako komentariše zabrinutost ljudi zbog incidenta, Vučić je rekao da vjeruje da je samo mali broj ljudi istinski zabrinut, ali je poručio da niko ne treba da brine, jer on nije plašljiv.

"Šta god da urade, ne mogu mi ništa, sve sto prete ne mogu Srbiji nista", poručio je.