Vučić: Moj izbor je Ana Brnabić, Srbija treba da gura napred

BEOGRAD, 21. juna (Tanjug) - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Ana Brnabić njegov izbor za mandatara i da zna da će kad postane premijer on imati manju popularnost u Srbiji, ali da Srbija treba da bude slobodna za sve ljude i da gura napred.

"Moj izbor je Ana Brnabić! I neka ljudi procenjuju kako hoće. Video sam pretnje i uvrede Velimira Ilića. A ako je pitanje: da li Srbija Velimira Ilića ili Srbija Ane Brnabić, čini mi se da Srbija treba da bude slobodna za sve ljude, da gura napred, a ne Srbija u kojoj će da dodaju još malo ašova i da kopaju još dublje", rekao je Vučić u intervjuu za Nedeljnik, čiji dio je objavljen na sajtu lista.

"Čovek iz SNS-a se javio na Predsedništvu i rekao: ''Ja ću da glasam za Anu zato što si ti tako rekao, ali biće mi teško, jer mi je otac sveštenik", rekao je Vučić, dodajući i da su "i neki u njegovoj porodici bili protiv".

Vučić je rekao i da Srbija neće imati "dvoglavog" premijera, ali da je logično da će Ivica Dačić više da se bavi političkim pitanjima, pošto se važnim političkim pitanjima bavio i dok je on bio premijer.

"Znam da ću posle izbora Ane Brnabić imati manju popularnost u Srbiji. Imam u porodici neke koji su protiv. Ali kada smo pravili SNS, ja sam rekao Tomislavu (Nikoliću) da ćemo da pravimo široku narodnu političku partiju koja treba da prihvati ljude sa svih različitih nivoa. I liberalne demokrate, građanske demokrate, ljude koji su nacionalno opredeljeni, socijaliste, komuniste.

Sve su te razlike kod nas sklonjene jer se bavimo budućnošću. Kada se pokrene tema četnika i partizana, imate Nebojšu Stefanovića i Aleksu Jokića koji su iz partizanskih porodica, ali i Maju Gojković i Zoranu Mihajlović koje su iz četničkih porodica i koje odmah kažu - siti smo komunističkih neistina. I to je sve u SNS-u. I to mora da ostane u SNS-u, kad pravite partiju "adenauerskog" tipa, gde imate 30 plus, 40 plus, ili 50 plus podršku", rekao je Vučić.