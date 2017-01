Vučić: Može i "vruća linija" sa Prištinom - samo da bude mir

DAVOS - Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su mir i stabilnost najvažniji i da je u tom smislu spreman i na uspostavljanje "vruće linije" Beograd - Priština.

Vučić je za TV Pink u Davosu rekao da je imao mnogo bitnih razgovora za Srbiju na Svjetskom ekonomskom forumu i podvukao da smatra da ćemo imati snage da određene stvari smirimo, "čak i one koje ni pod kakvim našim uticajem nisu bile".

Kako je rekao, ne bi imao nikakav strah zbog onoga što je prošlo i podvukao da više neće biti priča i izmišljanja, kao što je ona priča o vozu, ali da je moguće da će biti drugih.

On je napomenuo da je zato i govorio da i nije bilo riječi o vozu, i da je to služilo samo kao "dovoljan razlog", a da će sutra to biti zid u Kosovskoj Mitrovici, iako su to potpisali Edita Tahiri i Marko Ðurić sa evropskim predstavnicima. A riječ je, kako je naveo, o ogradi od 90 centimetara, a ne o bilo kakvom zidu.

Premijer Srbije je dodao da će, onda, prekosutra biti već nešto treće i podvukao: "To mora da se zaustavi".

"Sve možemo da rešavamo, ako treba da uspostavljamo ''vruće linije'' Beograd - Priština, ''crvene linije'', kako god hoćete da je nazovete, da se čujemo u svakom trenutku - ja nemam ništa protiv. Dajte ljudi da uradimo sve što treba samo da imamo mir i stabilnost", poručio je Vučić.