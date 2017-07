Vučić: Ne plašim se nikoga, ne odustajem od svojih ciljeva

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se ne plaši nikoga i da ni po koju cijenu neće odustati od svojih ciljeva, pa makar se protiv njega digli najbogatiji i najsnažniji tajkuni Srbije.

Tako je predsjednik Vučić reagovao na jučerašnje pisanje lista "Alo!" da su se protiv njega udružili najmoćniji srpski tajkuni Miodrag Kostić i Miroslav Mišković.

Pozivajući se na svoje izvore, list je napisao da je spona između Kostića i Miškovića za ovaj pakleni plan Dragan Ðilas, koji je u dobrim odnosima sa obojicom.

"Oni imaju medijsku podršku, koju im pruža ''Kurir'', dijelom i RTS, a pokušaće da na svoju stranu privuku i Željka Mitrovića, vlasnika RTV ''Pink'', koji je kreditno zadužen u Kostićevoj banci. Prema njegovim riječima, plan napada na Vučića već je skovan, a u njega tajkuni namjeravaju da uključe i lidere opozicije Vuka Jeremića, Sašu Jankovića i Dragana Šutanovca. Kada se svi oni udruže, Vučić će teško preživjeti”, rekao je isti izvor lista i dodao da su im podršku obećali i pojedini strani ambasadori.

Komentarišući pisanje lista, predsjjednik Vučić kaže da ono što je iz toga moglo da se zaključi je da se iz takozvanih političkih programa nekih od, kako je rekao, oponenata vlasti vidi da je "njihov jedini plan da sruše Vučića jer drugi plan i ideju uopšte nemaju".

"Za razliku od njih, ja imam mnogo ideja koje tek želim da u Srbiji pretočim u realnost, kako bi ljudi živeli mnogo bolje, kako bi im plate bile veće i kako bi im standard polako, ali sigurno dostigao evropski nivo. U toj borbi neću se plašiti nikoga i ni po koju cenu neću odustajati od ciljeva, pa makar se protiv mene digli najbogatiji, najsnažniji tajkuni Srbije, pa makar imali podršku kompletne opozicione političke elite. Pristojna Srbija uvek će imati snage da ih pobedi", kazao je Vučić.

Predsednik je istakao da je suguran u to da se u Srbiji na vlast nikada neće vratiti oni političari koji su zajedno sa tajkunima opljačkali državu.

"Ne znam da li su informacije koje ste izneli u ''Alo!'' potpuno istinite, ali to za mene kao predsednika države i nije najvažnije pitanje. Moj odgovor svima koji žele da me ruše je vrlo prost, imaće priliku kada dođu redovni izbori, bilo parlamentarni, bilo predsednički. Potpuno je svejedno da li mene ili nekoga ko bude došao da me nasledi, ali sam potpuno siguran da se u Srbiju kao pobednička neće vratiti politika tajkunskih pljačkaških privatizacija, razaranja supstance naše privrede i bogaćenja političara do te mere da je sve pristojne ljude sramota koliko su oni bogati, a koliko su svi drugi siromašni", rekao je predsjednik Vučić.