Vučić: Ne stidim se što sam Balkanac

BEČ - Premijer Srbije Aleksandar Vučih izjavio je u intervjuu za bečki “Standard” da je odluku o kandidaturi na predsjedničkim izborima donio zbog stabilnosti zemlje i regiona i nastavka reformi.

"Bio sam veoma zadovoljan ekonomskim uspehom, rastom i time što smo uspeli da smanjimo deficit i nikad ne bih promenio svoju poziciju. Ali, verovatnoća da bi moja partija izgubila izbore bi, u suprotnom, bila veoma velika”, rekao je on.

Time bi se, kako je objasnio, dozvolilo nekim ljudima da vrate ovu zemlju u prošlost, dok bi privreda ponovo doživela pad, a dugovi opet porasli.

“Ne može čovek uvek da bira ono što je bolje za njega, već mora da odlučuje za budućnost zemlje. Želeo sam da osiguram stabilnost zemlje i regiona i nastavak reformi”, naglasio je Vučić.

Govoreći o dijalogu sa Prištinom, Vučić kaže da nikada ne svaljuje krivicu na nekog drugog, ali da je kosovski parlament odlučio da obustavi dijalog.

Osim toga, kako je dodao, oni su željeli protivno svom ustavu da stvore vojsku Kosova, željeli su da nam nezakonito oduzmu imovinu na Kosovu, počeli su da ometaju ljude koji su željeli da kače postere iz Srbije u blizini Prištine, pripremaju novu sudsku instancu samo za suđenje Srbima za stvarne i navodne ratne zločine.

“Šta je bila naša greška? Pitao sam kosovskog premijer Isu Mustafu i nisam dobio nikakav odgovor", rekao je srpski premijer i dodao da je Beograd, uprkos tome, spreman da razgovara sa njima.

On je podsjetio da u razgovoru sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel nije kritikovao kolege u Prištini, već je predlagao da se ubrza izgradnja autoputa između Niša i Prištine jer će to, kako kaže, spojiti ljude i omogućti slobodan kretanje kapitala, robe i ljudi.

Na pitanje kako treba da izgleda odnos između Kosova i Srbije za deset godina, Vučić kaže da bi za njega tokom predizborne kampanje najlakše bilo da kaže: “To je naša teritorija. Vodite ih (Albance) u Tiranu!”.

“Ali, ja to neću reći. Mislim da su od pravnih pitanja važniji autoputevi i povezivanje među narodima. Kad budemo u stanju da razgovaramo jedni sa drugima, da se uzajamno poštujemo i dovodimo albanske poslovne ljude u Srbiju i više naših ljudi u Prištinu i Tiranu, onda će biti lakše da se reše druge stvari”, rekao je Vučić.

On je dodao da mrzi “velika pravna rešenja”, koja ništa ne rješavaju.

Upitan da li je realno postizanje dogovora o jedinstvenom balkanskom tržištu na samitu 12. Jula u Trstu, imajući u vidu protivljenje Crne Gore i Kosova, Vučić kaže da Crna Gora misli da je jedina država regiona koja će ući u EU prije drugih, ali da to neće biti slučaj.

“I ja sam svestan da mi za tri, četiri godine nećemo postati deo EU. Pa, ipak, ovaj region je značajan za sve. I ne stidim se što sam Balkanac”, kaže Vučić dodajući da je za druge ovdašnje lidere to neprijatna tema.

Prema njegovim riječima, dogovor o carinskoj uniji na Balkanu omogućio bi tržište od 20 miliona ljudi i privlačenje dva ili tri puta više investitora nego dosad.

“A to je puno važnije za druge države, nego za Srbiju jer mi već sada privlačimo više nego oni”, naveo je on i dodao da za to ima podršku kancelarke Angele Merkel

To pitanje, kaže, neće biti ostvareno u Trstu, jer neki neće promeniti svoju politiku, ali vrijeme i pritisak EU mogu da pomognu.

Na pitanje šta bi učinio ako bi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik održao referendum o nezavisnosti RS, Vučić odgovara da nije pravedno što se uvijek gleda šta kaže Dodik, a ne vidi šta čine drugi ljudi, navodeći da je to što su neki pokušali reviziju presude protiv Srbije važnije od Dodikovih stavova.

Ponovio je da Srbija podržava potpuno integritet Bosne i Hercegovine.

Na konstataciju da je Albanija sada na meti kritika zbog miješanja u Makedoniji, Vučić kaže da su se oni sami umiješali, a da on to ne čini.

Na opasku da su ga evropske diplomate molile da se umiješa, Vučić ponavlja da to ne želi kao i da se Srbija neće mješati u unutrašnje stvari svojih susjeda.

Kada je riječ o odnosima sa Hrvatskom, Vučić je rekao da je Srbija spremna da razgovara o različitim pitanjima, ali da to nije jednostavno.

"Oni su duže vreme vodili kampanju protiv Srbije. Ali moramo da se približimo jedni drugima. Tu nema alternative", rekao je on.

Na pitanje ima li nade da će se to dogoditi, Vučić kaže da vjeruje da je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović razborita osoba iako nemaju iste stavove i da se nada da ćemo dobiti priliku da izgradimo bolje odnose u budućnosti.

Na pitanje šta će učiniti u slučaju većeg priliva izbjeglica, Vučić kaže da je bilo ideja da se podigne ograda ili zid na granici sa Bugarskom ili Makedonijom, ali da on to nikad neće podržati.

Podsjetivši da su na pitanje kancelarke Merkel na prvom velikom samitu o izbjeglicama gdje su učestvovale zemlje Balkana u Briselu, Slovenija, Hrvatska i Srbija rekle da mogu da prime po 10-15.000 izbeglica, Vučić je rekao da danas samo mi imamo izbjeglice i to oko 8.000.

“Slovenija ima nula, a Hrvatska 200 i ne dozvoljavaju nikome da uđe u njihovu zemlju. Dakle, mi smo jedini koji imamo izbeglice i koji brinemo o njima”, naglasio je on.

On je rekao da to što izbjeglice dolaze u Srbiju preko Bugarske i Grčke koje bi zapravo trebalo da budu odgvorne za njih, predstavlja pitanje za EU.

“Znate koja zemlja nije u stanju da zaštiti svoje granice. A to nije Srbija”, rekao je on i dodao da veoma strahuje od eventualne propasti migrantskog dogovora EU i Turske.