Vučić: Poziv na dijalog nije i priznanje Kosova

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da poziv na dijalog o Kosovu i Metohiji nije već gotovo rješenje ili priznavanje nezavisnosti Kosova.

"To je samo poziv na razgovor i ni sa kakvim predlogom nisam izašao, niti ću da izlazim dok ne čujemo kompletno stavove celokupnog društva i svih političkih faktora i drugih", rekao je Vučić novinarima u Kragujevcu, nakon što je posjetio novoizgrađeni Centar za vantjelesnu oplodnju.

Komentarišući prijedlog nekadašnjeg predsjednika Srbije Borisa Tadića da se "samoproglašenom Kosovu da stolica u UN bez formalnog priznanja", Vučić je istakao da je to "Tadićev doprinos dijalogu i njegova ideja".

"Nisam rekao da smo kao državno rukovodstvo sa tim saglasni, ali dobro je da učestvuje u dijalogu. Dobro je da govori šta su mu ideje, makar to i ne bile ideje koje je imao kada je bio na vlasti nedavno", naveo je Vučić.

On je dodao da je dobro da se čuju sve ideje, od onih koje dolaze od predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja "sa Lazarevim kletvama", do Tadićevih ideja, a i iz Vlade Srbije su do sada bila barem tri različita prijedloga.

Komentarišući izjavu ruskog ekspterta za Balkan Jelene Guskove da je "poziv na dijalog o Kosmetu zakasnio, te da će Srbija možda nekada stići do NATO-a, ali do EU nikada", Vučić je rekao da Srbija ne želi da bude dio tog vojnog saveza, niti bilo kojeg drugog.

"Srbija ima svoju vojsku, na koju je veoma ponosna, koju jača i koja će biti sve snažnija. Prekinite svi sa svih strana da vodite politiku Srbije! I to poručujem svim velikim silama", naglasio je Vučić.

On je dodao da je Srbija danas više nego ikada izložena različitim pritiscima sa različitih strana jer niko nije zadovoljan pozicijom te države.

"Niko nije zadovoljan pozicijom Srbije jer Srbija je nezavisna država, koja štiti svoj suverenitet i brine o svojim interesima. U uslovima sve žešćih sukoba između velikih sila, razumljiva je retorika između njih. Razumljiv je i oštriji odnos prema Srbiji jer svi očekuju da se Srbija nešto opredeljuje i ne sedi na dve stolice, kako oni pričaju", kaže Vučić.

Vučić je istakao da srpsku politiku vodi srpsko državno rukovodstvo, te da će ona biti u skladu sa srpskim državnim i nacionalnim interesima.