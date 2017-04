Vučić: Neka protesti traju što duže

BEOGRAD - Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da podržava ulične proteste, da je obaveza države da obezbijedi demokratska pravila za šetnju i demokratsko obraćanje, ali i poručio da je srećan što je posao države da se bavi radom i napretkom Srbije.

"Mi ćemo da nastavimo da radimo svoj posao, a njih molim da šetaju što je moguće duže, utoliko...u političkom smislu za mene bolje. Samo ih molim i želim da to bude mirno", izjavio je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

On je dodao da građani moraju da razumiju, kada je riječ o protestima, da je obaveza države da poštuje manjinu i njihovu političku volju.

"Time pokazujemo koliko smo širokih shvatanja, demokratskih opredeljenja i koliko je Srbija veoma normalno mesto za život i ispoljavanje drugačijih stavova i različitog mišljenja", rekao je Vučić.

Upitan zašto nije reagovao što mediji "bliski vlasti" etiketiraju djecu javnih ličnosti koja učestvuju na protestima kao neprijatelje države, Vučić je odgovorio da to osuđuje, ali je poručio da je neiskreno i nefer da ga to pitaju oni koji, kako kaže, nisu nikada reagovali što su članovi njegove porodice, odnosno sin, osvanuli na naslovnim stranama tabloida.

On je dodao da djecu javnih ličnosti niko nije proglasio neprijateljima, već da su se sami, poput nekadašnjeg gradonačelnika Beograda i lidera Demokratske stranke Dragana Ðilasa, hvalili da su im djeca na protestima.

"Ko god napada bilo čiju decu, mislim da je to nemoralno i apsolutno nefer, ali nemojte meni da govorite, jer ničije dete nisam spomenuo, već oni svoju decu", rekao je Vučić i istakao da on to osuđuje, "za razliku od njegovih političkih protivnika koji ne osuđuju napade na njegovo dete".

Vučić je dodao i da je čitava politika njegovih protivnika uperena samo protiv njegove porodice i dodao da, za razliku od njih, on nije učestvovao u bilo kakvoj pljačkaškoj privatizaciji.

"Ja ništa nisam privatizovao, u svim pljačkaškim privatizacijama su učestvovali, razorili zemlju i nastavili sa tim. I misle da to može da prođe, da ljudi ne znaju ko je pljačkao, a ko gradio", rekao je Vučić.

U tom smislu on je dodao da "jedna američka televizija" izvještava o problemima radnika u Goši, a da ne spominje da je ona privatizovana 2007. i da aktuelna vlada nema ništa sa tim.

Kako je rekao, ista ta televizija je izvještavala i da je SNS u Novom Sadu organizovao kontramiting na kojem se pojavilo samo osam ljudi.

"Američka televizija nije govorila istinu. Na tom tobožnjem kontraprostestu, za koji je američka televizija znala da nije kontraprotest, bili su ljudi koji su prvi nosili majicu 'Vučiću pederu' u svojim emisijama, a to su uradili da bi napravili srpdnju sa mnom i Vladom Srbije. A to nigde nije rečeno", rekao je Vučić.

On je poručio da u bilo kom selu, ukoliko ne može da skupi 500 ili 1.000 ljudi, prestaće da se bavi tim poslom.