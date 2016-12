Vučić: Niko ne sme da ugrožava integritet BiH, ali ne može biti ugrožen ni integritet Srpske

BEOGRAD - Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Beograd veoma dosljedno sprovoditi Dejtonski mirovni sporazum i da, kao što niko ne smije da ugrožava integritet BiH, ne može biti ugrožen ni integritet Republike Srpske.

Vučić je na konferenciji za novinare u Palati Srbije rekao da mu je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prilikom današnjeg sastanka u Vladi Srbije prenio zabrinutost zbog položaja srpskog naroda i Republike Srpske.

"Ja sam tom prilikom insistirao na stabilnosti i miru u regionu, što mislim da je on dobro razumeo, ali video sam kod njega, ne mogu da govorim o kojoj vrsti emocija, ali sam video da je on zabrinut zbog svega što on smatra različitim vrstama progona, kako od pojedinih bošnjačkih političara, tako i od dela međunarodne zajednice i diplomatskih predstavništava", rekao je Vučić.

On je naglasio da nije njegovo da se miješa u unutrašnja pitanja BiH i da to nije ni činio, već da je Dodiku rekao šta je politika Srbije.

"Rekao sam da poštujemo integritet BiH, ali da, takođe, poštujemo teritorijalni integritet Republike Srpske i da jednako, kako niko ne sme da ugrožava integritet BiH, ne može biti ugrožen integritet Republike Srpske", poručio je Vučić.

On je podsjetio da je proteklih dana o situaciji u BiH razgovarao i sa predsjednikom Predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem, kao i sa ambasadorom Srbije u Sarajevu Stanimirom Vukićevićem, jer je htio da "dobije cjelinu slike i BiH".