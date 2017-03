Vučić: Srbija nabavlja oružje da ojača svoju odbranu

BEOGRAD - Na stalne kritike iz nekih od zemalja u regionu povodom nabavke oružja iz Rusije za Vojsku Srbije, premijer Aleksandar Vučić je ponovio da Srbija ne nabavlja ofanzivno oružje, već da samo ojačava svoju odbranu.

Upitan postoji li sada zbog takvih kritika opasnost da cijela priča s nabavkom naoružanja dobije jedan ton da "eto, ponovo se sprema raspad države, koje doduše već dugo nema", i pri tome se aludira na naoružavanje Srbije, Vučić je sinoć rekao da se nismo mi prvi naoružavali.

"Iako imamo obučenu armiju, ali koja je bila skromno opremljena, tek sada dobijamo nešto ozbiljno. Uz to, važno je što obučavamo specijalce, za sada ih je pet stotina, planiramo da ih bude ukupno pet hiljada najobučenijih i to je naša doktrina, za to se spremamo i mi ćemo to postići", rekao je premijer.

"Nabavljamo ono čime možemo da branimo našu zemlju", naveo je Vučić dodajući da sada vise niko ne može olako i nekažnjeno da nas napadne", a onda se obratio sagovornicima u studiju Pinka: "I da ne pričamo više o oružju, da pređemo na druge teme".