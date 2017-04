Vučić: Srbija nema problema sa stabilnošću

BEOGRAD - Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da problem sa stabilnošću Srbije ne postoji i rekao da poštuje svakoga ko protestuje ako to čini na miran način.

Kako kaže, "Ljudi ne treba da brinu, a znam da bi neki nešto drugačije da urade, da nešto preduzmu".

"Nema potrebe, sve je mirno. Srbija je demokratska zemlja, svako ima pravo da se izražava kako hoće", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje ima li opasnosti za stabilnost zemlje zbog protesta koji se ovih dana održavaju u nekim gradovima.

Dodao je, međutim, da je ponosan što je dobio ubjedljivo najveći broj glasova u prvom krugu i to u mnogo godina unazad na izborima, "jer su i pored mržnje koju su neki generisal, ljudi ispoštovali rad".

"Sa tim ću da nastavim", rekao je i dodao da drugi imaju pravo da viču, da rade šta hoće...

"Ja poštujem svakoga ko protestuje, ako to čini na miran način, ima na to pravo i to donosi dobru sliku o Srbiji na svaki način", dodao je.

Kako je rekao, bitno je da je to mirno i da ne ugrožava prava drugih, ali, dodao je, većina mora da poštuje pravo manjine.

"Naše je da im pružimo priliku da iskažu sve svoje stavove."

Na pitanje "da su izbori doneli pobednika, a da sada manjina hoće to da promeni", rekao je da on to nije čuo.

"Pa nisam baš čuo da to traže. Ali neki ljudi ne mogu uvijek da se pomire sa porazom, neko to nauči, a neko ne", prokomentarisao je.

Da li će biti vanrednih parlamentarnih izbora bilo je pitanje novinara, na šta je premijer i izabrani predsjednik rekao da o tim stvarima ne bi govorio.

Na opasku - znači li to da je plasirana laž na tu temu, odgovorio je:

"Nisam rekao ni da je laž ni istina, već da ne bih govorio o tome".