Vučić: Šta da me pita Pens,da li sam palio ambasade?

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su pripadnici američke administracije u Vašingtonu ozbiljni ljudi, ne lakrdijaši kakvih ima na političkoj sceni u Srbiji, te da ga, naravno, nisu pitali da li je učestvovao u paljenju ambasada u Beogradu.

"Šta da me pitaju? Da li sam palio ambasade? Pa oni znaju i ko je bio tamo i ko je šta radio...", rekao je srpski predsjednik za Pink televiziju.

On je rekao da ne bi o "lakrdijašima" poput Saše Jankovića i Saše Mirkovića, ali da hoće da podsjeti da je Boris Tadić, koji je rekao da "Vučić nije ništa uradio da to spreči", tog dana, kada je bio miting za Kosovo i Metohiju, "pobjegao u Rumuniju".

Vučić je to rekao odgovarajući na pitanja na TV Pink u vezi raznih pisama, komentara i izjava pred njegov put u Vašington i sastanak sa američkim potpredsjednikom Majk Pensom i drugim visokopozicioniranim političarima i ljudima u američkoj administraciji.

Kako je rekao, tadašnji predsjednik, Tadić, pobjegao je toga dana u Rumuniju da bi se dodvorio zapadnjacima, a on je, što se može vidjeti i na televizijskim snimcima iz tog vremena, pozivao ljude da se povuku, ističući da se strane ambasade i diplomate nikako i nikada ne napadaju.

"Za razliku od njega, ja tog dana nisam pobegao u Rumiju...on je tamo otišao da se dodvori zapadnjacima. Ja sam bio u Beogradu i to je valjda moj greh. On je rekao da Vučić nije ništa uradio da to spreči, a postoji snimak gde ja molim ljude da se povuku", naveo je Vučić.

On je, kaže, u skladu sa dogovorima koje su imali i sa Tadićem, i sa Rakićem, i Koštunicom, i Nikitovićem, on i Nikolić pozivali ljude da dođu na protest, jer je riječ o užanso važnoj stvari za Srbe, na miran protest i pokažu šta misle o tome.

"Ako na sve to dodate i tandem Mirković - Janković i neke druge, jasno vam je šta bi bilo sa Srbijom kada bi je oni vodili...Ali, narod o tome odlučuje", dodao je.

Bilo je, kaže, i Jeremićevo pismo, kao dio tih nastojanja da pokvare posjetu, iako se, navodi, ne slabe pozicije svoje zemlje pred takve susrete, a usledilo je i pismo članice bosanskog kokusa u Kongresu, te angažman albanskog kokusa zajedno sa advokatom porodice Bitići.

Nisu oni to, kaže, radili da bi srušili njega, već time štete Srbiji a to se ne radi, ne radi se protiv svoje zemlje.

Vučić je dodao da ojseća odgvornost za svoju zemlju i da brine o 7,3 miliona ljudi i da gleda kakva nam je budićnost, a za to su nam, istakao je, potrebni i dobri odnosi sa SAD.

Naravno da ima pritisaka, rekao je. Ima stvari oko kojih se slažemo - put ka Evropi, trgovinska razmjena, investicije...

"Ali, ne slažemo se oko Kosova i Metohije i gledamo kako da imamo najmanju moguću štetu u tim odnosima", zaključio je Vučić.