Vučić. Svi Srbiju vide kao sledeću članicu EU

BEOGRAD - Nije tajna da svi vide Srbiju kao sledeću zemlju koja će ući u Evropsku uniju, ali nije poenta da mi nešto očekujemo preko reda, rekao je premijer Aleksandar Vučić povodom ideje slovačkog premijera Roberta Fica da bi jednu zemlju Zapadnog Balkana trebalo ubrzano uvesti u Uniju kao pozitivan signal ostalima.

"Mi treba da vidimo šta možemo sami da uradimo, da nastavimo da radimo, da nastavimo reforme", rekao je Vučić za Hepi tv na pitanje kako vidi Ficovu inicijativu.

"Moj pristup je da ne treba da očekujemo nešto preko reda, ne treba to da nam bude opsesija", rekao je Vučić i istakao da je Fico čovjek od integriteta i da je uvjeren da je to njegova ideja, a ne da mu je neko nametnuo, a on izašao s tim u javnost.

Vučić je rekao da nije tajna da svi vide Srbiju, ili Srbiju i Crnu Goru, kao sljedeće zemlje koje će ući u EU, a da su "ostale zemlje kandidati značajno iza nas".

"Na nama je da nastavimo da radimo i razvijamo se, da nastavimo ekonomski razvoj, kao što već imamo sa Hrvatskom trgovinski suficit, da ulažemo u tržište Albanije, još više u BiH, crnogorsko i makedonsko tržište, takođe i Prištinu", rekao je Vučić i nastavio:

"Da vidimo šta možemo sami da uradimo, i kada sve to i same sebe uredimo bićemo bliže i tom cilju", članstvu u EU, zaključio je Vučić.