Vučić: Tražićemo izručenje Haradinaja

BEOGRAD - Premijer Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija od Francuske tražiti izručenje Ramuša Haradinaja, protiv koga je raspisana međunarodna poternica i rekao da se nada da će i ovom slučaju, u Francuskoj, biti na snazi da je pravo iznad politike.

"Nego šta nego ćemo da tražimo" rekao je Vučić novinarima i dodao da je dobro što je pravo iznad politike i da ne bi voleo da se pokaže da u Francuskoj to nije tako.

Kako je rekao, naše Tužilaštvo ima brojne dokaze, mnoge optužujuće stvari, te da bi bilo veoma neobično da Francuska ne postupi u skladu sa pravom, nego sa političkim stavovima.

Prema njegovim riječima, ako tako ne bude i Srbija bi procijenila kako bi se ponašala u recipročnoj situaciji.

On je podvukao da je to Haradinaj čovjek koji je optužen za "tolike zločine, od Glođana do Radonjićkog jezera".

"Nemamo pravo, ni ja ni niko drugi, da ruši odluku nezavisnog pravosuđa", poručio je Vučić.

"Haradinaj na slobodi oko 13h"

Šef poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova Palj Ljekaj izjavio je da će Ramuš Haradinaj oko 13.00 časova nakon saslušanja u tužilaštvu biti oslobođen.

Očekuje se da tokom dana Haradinaj bude ispitan pred nadležnim tužilaštvom u Francuskoj i nakon toga će se odlučiti o daljem postupku.

Ljekaj je rekao da je siguran da će poslije saslušanja Haradinaj biti oslobođen i da će nastaviti putovanje sa porodicom.

Protiv hapšenja Haradinaja reagovali su predsjednik Kosova Hašim Tači, Vlada Kosova, predsjednik Skupštine Kadri Veselji, sve političke stranke i mnoge javne ličnosti.

Francuska policija je na osnovu međunarodnog naloga za hapšenje koji je izdala Srbija u srijedu uveče uhapsila predsjednika Alijanse za budućnost Kosova Haradinaja na aerodromu Bazel-Miluz-Friburg.

Njegovo hapšenje je za RTK potvrdila porodica Haradinaj, dok su, kako javljaju prištinski mediji, vlasti Francuske o njegovom pritvaranju obavijestile vlasti u Prištini.

Potjernicu protiv Haradinaja Srbija je izdala 2006. godine zbog sumnje da je počinio ratne zločine.

Haradinaj je 2015. godine bio uhapšen na aerodromu u Ljubljani, u Sloveniji, ali je poslije nekoliko dana bio oslobođen.