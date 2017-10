Vučić: Uskoro 10 operabilnih Migova 29

RUMA - Srbija će uskoro imati operabilnih 10 MiG-ova 29, što je, u poređenju sa regionom, ubjedljivo najznačajniji broj i na tome se neće stati, jer je želja da se građani osjećaju sigurno, izjavio je danas predsjednik Republike Aleksandar Vučić.

Dodao je da će u petak imati važan telefonski razgovor sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.

"Zahvaliću se na pomoći, jer smo to dobili pod najpovoljnijim mogućim uslovima, a mi ćemo nastaviti da jačamo svoju armiju", rekao je predsednik Srbije.

"Mi nikakve sukobe nećemo i ne želimo, ali hoćemo da budemo sigurni da smo u stanju da zaštitimo, sačuvamo i odbranimo našu zemlju", rekao je Vučić, nakon otvaranja fabrike u Rumi.

Stanje u vojsci, smatra predsjednik Srbije, neuporedivo je bolje nego što je bilo ranije, a podsjetio je da, kada je on postao ministar odbrane, da tada nije bio nijedan MiG 29.

"Imali smo jedan plus jedan MiG 21, kao i dva MiG-a 29 van resursa. Nemojte da zaboravite da sam više puta rekao da sam bio izložen podsmesima i napadima kako nikada neće stići ti Migovi, videli ste da ih nisam čak čekao na aerodromu, zato što se podrazumeva da, kada narodu i građanima kažem da sam se dogovorio sa predsednikom Putinom, to znači da će to biti urađeno", rekao je predsednik.

Vojnici će biti zadovoljniji, ističe Vučić i kaže da će imati "značajno, veoma značajno povećanje plata".

"Da li je to dovoljno - nije, ali i sledeće godine, kada dođe kumulativno, kada računate, biće značajno više. Oni nemaju manje u odnosu na ono što su imali pre smanjenja, sada će imati značajno više, tako da verujem da je vojska danas mnogo jača, a vi ćete imati priliku 20. oktobra da vidite kako treba da izgleda opremljeno 1.500 vojnika naše specijalne brigade, ali videćemo da li će biti još nekih", rekao je Vučić.

Verujem u ozbiljnost i posvećenost u odnosima s HR

Mjera srpsko-hrvatske saradnje ne može biti stepen poniženja građana Srbije i srpskog naroda, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom odlaganja susreta s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović.

Vučić je istakao da su dva predsjednička kabineta u kontaktu po tom pitanju:

"Želim da gledam u budućnost I da radim na tome da se naprave što bolji odnosi između dve zemlje", istakao je srpski predsjednik u razgovoru s novinarima.

"Mera nase saradnje, međutim, nikako ne sme da bude mera poniženja građana Srbije i srpskog naroda", rekao je VUčić.

Primijetio je da bi mu, ako bi komentarisao izjave hrvatskih političara, poput Plenkovića i Jandrokovića, trebalo dva dana da o tome govori.

"Verujem u veću ozbiljnost i posvećenost u našim odnosima", porucio je.

Vučić: Kosovo nije ni imalo šanse za UNESCO

Kosovo nije imalo nikavu šansu da bude primljeno u Unesko i Interpol, ocijenio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i poručio da “ćemo mi uvek da se borimo za očuvanje nasih crkava, manastira, kulturne baštine”.

Odgovarajući na pitanja novinara Vučić je rekao da je "očigledno njegov oprez bio tačniji nego tvrdnje kosovskog ministra spoljnih poslova Bedžeta Pacolija", koji je, kako je rekao, govorio o tome da Kosovo ima garantovane glasove.

"I Pacoli, kao ranije Jeremić, pošto su se uvek hvalili velikim aktivnostima, a nije im bas išlo najbolje u tome, sada se vidi da će Kosovo još jedno dve godine morati da sačeka, a i onda ćemo videti", rekao je Vučić, te zaključio:

"Nisu imali gotovo nikakvu šansu, ali ćemo se mi uvek boriti za očuvanje nasih crkava, manastira, kulturne bastine na Kosovu".

Upitan očekuje li da će Kosovo nastaviti da lobira za prijem u Unesko i Interpol, Vučić je rako da to svakako slijedi, s obzirom da su i Tači i Pacoli, kako je rekao, "ozbiljni protivnici".

"I Rama, koji to s njima radi, takođe je ozbiljan protivnik, ali mnogo ozbiljniji su njihovi politički sponzori i tu je naša teška bitka", rekao je, te poručio da je zato važno da što prije razgovaramo kao ovde u Rumi, o tome šta proizvodimo i kako ćemo da živimo bolje.

Kako je primijetio, niko ga nije danas pitao da li je probao "te nudle i prezle koje će praviti fabrika u Rumi", a takve će stvari, dodao je, biti naša glavna tema u budućnosti.