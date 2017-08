Vučić: Žele slabu Srbiju, da bi drugima bilo lakše

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da mnoge zapadne zemlje žele slabljenje snage i pozicije Vlade Srbije i slaljenje negovog autoriteta kao predsjednika države "zato što bi tada drugima bilo lakše" i kako bi Srbija bila laka moneta za potkusurivanje.

To se, rekao je za Pink televiziju, može vidjeti iz izjava raznih predstavnika administracija zapadnih zemalja.

Na pitanje kako vidi medijske navode da je američki zvaničnik Brajan Hojt Ji poručio srpskoj opoziciji da na izbore idu u jednoj koloni kako bi ga srušili, Vučić je rekao da nema potvrdu da se to zaista dogodilo, ali i da ne vidi zašto bi se izdvajao samo predstavnik američke admninistracije.

"Imate više predstavnika razlicitih zapadnih administracija. Oni znaju da neki ne mogu da pobede, jasno im je. I, ne žele oni ne znam čiju pobedu, već žele slabljenje vlade Srbije, slabljenje ličnog autoriteta mog, kao predsednika, zato što bi tada drugima bilo lakše", rekao je predsjednik Srbije.

U tom smislu on se osvrnuo na jučerašnju izjavu njemačke ambasadorke u Prištini, za koju je rekao da je veoma mudra i ozbiljna, a koja je rekla da je teško i zamisliti dijalog u trenutku kada je Vučić jak, a kosovske vlasti slabe.

"To dovoljno govori koliko bi svi drugi želeli, pri tom ne mislim na nju na takav način, koliko bi svi drugi želeli da Srbija bude jednako slaba i onda bila mnogo lakša moneta za potkusurivanje nego što je danas" istakao je Vučić.

Kako je rekao, zato je zahvalan građanima Srbije jer vide koliko je važno da Srbija ima snagu i bude jedinstveno i snažno predstavljena, a ne da bude slaba.

"Ne mislim da su oni slabi, ali imaju značajna unutrašnja trvenja koja uvek dovode do problema u odnosima jednih sa drugima" dodao je Vučić.

Spreman na traženje kompromisnog rješenja za KiM

Ako napravimo osovinu mira i stabilnosti na liniji "sever-jug" na Zapadnom Balkanu, između dva najveća naroda, Srba i Albanaca, u narednih 100 godina rešili smo 80 odsto naših političkih problema, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio da će u septembru pokušati dodatno da institucionalizujemo unutrašnji dijalog u svim forumima.

"Ostaje nam još bitan odnos sa Bošnjacima. Sve ostalo ćemo držati pod kontrolom", rekao je Vučić za TV Pink, objašnjavajući zašto smatra izuzetno važnim unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji na koji je pozvao najširi krug aktera društevnog i političkog života u Srbiji.

Stoga je, istakao je, spreman da učestvuje u pronalaženju kompromisnog rješenja kada je riječ o Kosovu i Metohiji, rješenja koje bi bilo nezadovoljavajuće za obe strane, jer samo takvo i može da bude kompromisno, i ukazao da mi danas ne odlučujemo samo o našoj prošlosti, već i o svojoj sadašnjosti i budućnosti.

Važno je, kaže, da sa Albancima imamo dobre odnose i da ih uredimo jednom za svagda, a ne da držimo zamrznut konflikt.

Vučić kaže da njegova nada nije velika, ali da postoji, te da u otvaranje takvog pitanja ne bi ni ulazio da nema takvu nadu:

“Ovo sam rekao, iako znam da kakav god kompromis da napravite, da vam to Srbija neće oprostiti i znam kakve su posledice lične i političke onoga ko u tome učestvuje”, podvukao je srpski predsjednik.

Tu se, dodao je, postavlja suštinsko pitanje - hoćemo li imati dovoljno hrabrosti da sebi pogledamo u oči i da kažemo “ovo je realno, ovo nije” i dovoljno hrabrosti da kažemo - ne može neko što je nešto nametao da prođe samo zato što on misli da tako mora da prođe, a da ne ponudi ozbiljnu argumentaciju, već da sučelimo sve argumente i da dođemo određnih rešenja.

“Uzgred, niko nije govorio u moje ime, niti ko zna šta sve mislim u ovom trenutku. Jer, i nije moje da imam gotovo mišljenje, već da čujem i slušam sve ljude, da onda izađemo sa određenim predlozima zajedno i da vidimo da li sa tim možemo da prođemo ili ne i šta o tome misli albanska strana”, objasnio je.

Kaže da je do sad čuo mnogo različitih mišljenja i da je veoma zadovoljan zbog toga, te da ih svakodnevno analizira.

Nisu svi spremni da čuju sve

Na konstataciju da su se uglavnom čula dva mišljenja, jedno da treba zadržati status kvo, a drugo da treba Kosovo predati Albancima, i upitan šta je realno stanje za Srbiju, Vučić je rekao da možda može sve da se podijeli u te dvije grupe, ali je primjetio i da nisu baš svi spremni da čuju sve.

“Možda možete u te dve glavne grupe da podelite, ali videćete naročitu nervozu u pojedinim medijima na ono što je izgovorio Dačić. Takvu nervozu, za mene je interesantno, nije izazvalo ni to da nikad ništa ne treba da se menja, a ni to da treba sve da damo Albancima i da priznamo sve. To mi govori o činjenici da nisu baš svi bili spremni da slušaju i da čuju baš sve”, rekao je Vučić.

Dodao je da nije reagovao još ni na jedno mišljenje, jer smatra da su sve ideje dobrodošle i tek ih sluša.

Ukazao je da nema gotovih rješenja i da neće biti lakih rješenja, ali da je za nas važno da dijalog pokušamo dodatno da institucionalizujemo od septembra u svim forumima.

“U svim organizacijama i institucijama, u naučnim forumima, u našoj crkvi, sa civilnim društvom, nevladinim sektorom, da čujemo i razgovaramo o svemu, da stavimo i da poređamo sve stvari na sto i vidimo kakva nam je budućnost i šta možemo da očekujemo u budućnosti kao i to šta su posledice jedne druge ili treće odluke”, naveo je Vučić.

Istakao je da ljudi treba da budu svjesni o čemu je riječ i “da mi danas ne odlučujemo samo o našoj prošlosti, o kojoj znamo malo ili nedovoljlno, već i o svojoj sadašnjosti i budućnosti”.

Ponovio je da je zahvalan mnogima, posebno Dušanu Kovačeviću, koji je imao hrabrosti da o tome govori na otvoren način.

“Naslušao sam se bezbroj junaka, koji su uvek spremni tuđim grudima i srcem da nešto brane, a kada su oni u pitanju uvek će za sebe dobru hladovinu da pronađu”, rekao je Vučić.

Sa druge strane, kaže, nije pristalica onih teorija koje misle “odrecite se svega i tako ćete da dobijete sve”.

“Mislim da su stvari mnogo složenije i da treba da uđemo dubinski u sve detalje, ja sam u tim razgovorima pet godina... Nas nekoliko je koji smo u tome pet godina, u svakom detalju, svakom privrednom subjektu na KiM, u Gaziovodama, Valaču… Kada uđete u sve to onda vidite koliko je to složen, komplikovan i veliki problem”, rekao je predsjednik Srbije.

On je naznačio da se građanima mora reći šta je to što sve zavisi od KiM i od njihovog odnosa prema KiM.

“Svi govorimo samo o srpskom interesu i šta dobijamo u ternutku, a mislim da je važno da sa Albancima imamo dobre odnose, da ih uredimo jednom za svagda, a ne da držimo zamrznut konflikt”, rekao je Vučić.