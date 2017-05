Vučić i Ji: Najvažnije očuvati mir na zapadnom Balkanu

BEOGRAD- Premijer Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas da su SAD i Srbija saglasne u tome da je očuvanje mira i stabilnosti na zapadnom Balkanu najvažniji prioritet, cilj koji nema konkurenciju, jer to obezbeđuje bolju ekonomiju, veći rast, više investicija i bolji izvoz.

On je, na konferenciji za štampu, poslije razgovora sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a za evropska i evroazijska pitanja Hojtom Jiom, rekao da su bilateralni odnosi Srbije sa SAD dobri, kao i da je za Srbiju od izuzetnog zančaja da ima odlične odnose.

Ukazao je da oni nemaju iste poglede po pitanju Kosova i Metohije i zahvalio se SAD na ponašanju Kfora i prisustvu američkih vojnika na Kosovu, zbog kojeg se srpsko stanovništvo južno od Ibra osjeća sigurnije.

Isto tako zahvalio se i na reakcijama SAD na pokušaj formiranja vojske Kosova.

Zahvalio se što SAD razgovaraju sa Srbijom i kada ima drugačije viđenje, jer i to pokazuje poštovanje prema Srbiji.

„Saglasni smo da očuvanje mira i stabinosti na zapadnom Balkanu predstavlja najviši cilj. Zato smo spremni da uvek razgovaramo na otvoren i najiskreniji nacicn, rešavamo probleme, kako bi sačuvali mir i stabilnost, i kako bi ekonomija bila glavna tema razgovora”, rekao je Vučić.

Prenio je brige gostu iz SAD, posebno oko mogućnosti izbora novog premijera na Kosovu, ako bi to bio Ramuš Haradinaj.

Istakao je da će Sbrija biti posvećena dijalogu i razgovoru s Albancima.

„Očkeujem i večeras da nastavimo razgovore u Briselu. To ćemo činiti i ubuduće. Važno je da se dijalog nastavi, moramo sve probleme da rešavamo na miran način, dijalogom, razgovorom“, kazao je Vučić.

Podsjetio je da je Ji lično pomagao u više navrata otavranju pojedinih poglavlja i sprovođenju dogovora sa Albancima.

„Teško da bismo postigli neke važne dogovore bez njegove pomoći. Američkoj administraciji sam zahavalan na podsticanju i očuvanju mira u regionu“, rekao je premijer.

On se zahvalio na podršci koju SAD pružaju evropskim integracijama Srbije i činjenici da imaju nedvosmislenu želju da ne pripadaju nijednom paktu.

Zamolio je Jia da utiče da još više američkih inevstitroa dolazi u Srbiju, poput Ametek-a.

„Ako bi se to nastavilo to bi bio najbolji način za pravljenje odličnih odnsoa između Srbije i SAD u budućnosti“, naglasio je Vučić.

Ji: Vučić kao predsjednik ima jači legitimitet

Pomoćnik državnog sekretara SAD-a za evropska i evroazijska pitanja Hojt Ji čestitao je danas srpskom premijeru na izboru za predsjednika Srbije, ističući da je to veoma važno, jer, smatra, to daje još jači mandat Vučiću da nastavi reforme i približi Srbiju njenom cilju a to je EU i njene institucije.

Ji je takođe prenio danas Vučiću poziv američkog potpredsjednika Majkla Pensa da posjeti Sjedinjene Države u narednih nekoliko mjeseci.

Američki diplomata je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerom i izabranim predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem naveo i da taj izbor pokazuje njegov uspjeh u svemu što je do sada učinio na mnogim područjima.

On je naveo da je Vučić tim radom privukao mnogo investicija u Srbiju, što je omogućilo otvaranje radnih mjesta i izrazio uvjerenje da će daljim angažovanjem pomoći da Srbija ima sve veći standard.

Ji je dodao da SAD ostaju odlučne u tome da pruže pomoć Srbiji, koliko god je to u njihovoj moći, da ostvari svoj cilj u ekonomskom smislu, ali i u nastavku evropskih integracija.

Kada je riječ o regionu, Ji je dodao da je na današnjem sastanku sa Vučićem razmijenio mišljenje o različitim pitanjima i izazovima, kao i o načinu na koje Srbija, SAD i ostali partneri mogu da pomognu cijelom regionu da krene naprijed, da postane uspješniji, stabilniji, i integralan dio EU i evroatlantskih institucija.

"Da bude region koj je oslobođen korupcije, trgovine drogom, kriminala, koji je u mogućnosti da privuče sve više investicije, koje će otvoriti nova radna mkesta", rekao je Ji.

Ji je dodao da je bilo rokeči o nastavku dijaloga između država Zapadnog Balkana, uključujući i proces pomirenja.

"Ali ne samo pomirenja, već i saradnje na praktičnom nivou, poput ekonomskih pitanja, bezbkednosti, borbe protiv kriminala, terorizma, odnosno o svim područjima saradnje koje su sada snažne, a mogu da budu još snažnije", rekao je Ji.

On je istakao da je bilo riječi i o nastavku dijaloga i normalizacije odnosa između Beograda i Prištine.

"SAD su srećne što mogu da pomognu u tom procesu, kao i u procesu pomirenja i saradnje u regionu", rekao je Ji.