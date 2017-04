Vučić nema informacije da Zagreb posjeduje S-300

BEOGRAD - Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nema informacije da Hrvatska posjeduje ruski raketni sistem S-300 i da to "nije igla", pa da može da se sakrije.

"To je mnogo veći raketni sistem", rekao je Vučić novinarima u Jakovu, gdje je obišao snage u sistemu protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije.



On je dodao da nema potrebe da komentariše pisanje zagrebačkih medija o navodnoj ruskoj prodaji sistema S-300 Hrvatskoj tokom devedesetih godina, nakon što je Rusija demantovala takve navode.



"Interesantno mi je kako se ova kampanja vodi, kako kreće iz zagrebačkih sredstava informisanja i brže bolje to preuzmu mediji u Srbiji. Meni je sve jasno. Čuli smo precizno i nedvosmisleno rusku Ambasadu i mislim da će se čuti i odgovor Ministarstva odbrane Rusije", naglasio je Vučić.



On je dodao da ne želi da se miješa u to ko je s kim trgovao i da Srbija želi da ojača svoju vazdušnu odbranu, te da je sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom dogovorio isporuku vojnih aviona "mig-29", tenkova i borbenih izviđačkih vozila.



"O S-300 nemamo dogovor, a ako to smem da vam kažem, prvi put sam to pomenuo u razgovoru sa Putinom i razgovarali smo o tome. Pomenuo sam i u razgovoru sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom", naveo je Vučić.



Govoreći o borbi protiv terorizma, Vučić je istakao da srpska vojska i službe bezbjednosti pažljivo prate situaciju na Kosovu i Metohiji kada je riječ o terorizmu i da je zadovoljan što se na vrijeme otkrivaju ćelije Islamske države.



"Mislimo da ih ima još na Balkanu i po tom pitanju smo uvek spremni sa različitim faktorima, i iz NATO i drugih obaveštajnih službi, da sarađujemo", rekao je Vučić.



On kaže da u vezi sa borbom protiv teororizma na Kosovu i Metohiji, Srbija sarađuje prevashodno sa Kforom, sa kojim ima partnerski odnos.



"A sve ostalo, naše službe drže pod kontrolom. Pomno pratimo sve što se zbiva u Prištini i gledamo kako i na koji način možemo da reagujemo", rekao je Vučić i dodao da srpske službe bezbjednosti imaju "ozbiljnu saradnju" sa svojim kolegama iz SAD, NJemačke i drugih država kada je riječ o borbi protiv ekstremnog islamskog faktora.



Vučić je osudio to što je juče jedan državljanin Srbije oštetio džamiju u selu Labljane u opštini Novo Brdo na Kosovu, navodeći da su to nedopustive stvari, prenijeli su beogradski mediji.



"Srećan sam što u centralnoj Srbiji i na teritoriji koju mi efektivno našim snagama bezbednosti kontrolišemo takvih pokušaja nigde nema i to Srbija neće dozvoliti nikome. Jednom se to dešavalo u poslednjih 10-12 godina i više se neće dešavati", rekao je Vučić.