Vučić poručio Vokeru: Nemoj više da nam pretiš

BEOGRAD - Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, povodom najnovijih izjava bivšeg šefa OEBS-a na Kosovu Vilijama Vokera, da cijeli svijet sada ima "dokaze na tacni" da je riječ o velikoalbanskom lobisti, koji se zalagao za ostvarenje tog projekta "Velike Albanije" na KiM.

"Na stranu što je sarađivao sa Albanijom, na stranu što se angažovao od američke obaveštajne agencije. Je li moguće da se ti, čoveče koji si nam govorio da si neutralan i objektivan, danas zalažeš za Veliku Albaniju? Još kažeš da imaš rešenje! Da li nam to opet pretiš? Nemoj više da nam pretiš!", rekao je Vučić.

Bivši šef verifikacione misije OEBS-a na KiM Voker je juče izjavio da ima projekat za "ujedinjenje Albanaca u Albaniji, na Kosovu ali i u dijaspori."

Srbija će na svakom mestu i na svakom nivou iznositi ovaj krunski dokaz da Vokeru nikada nije bio cilj zaštita ljudskih prava na KiM već borba protiv Srbije i stvaranje "Velike Albanije", istakao je Vučić za Sputnjik.

Ovo je važna vest koju ne bi trebalo propratiti samo na dnevno političkom nivou, ocijenio je Vučić.

"O ovoj Vokerovoj poruci ćemo tek da razgovaramo. I to na svim nivoima u Evropi i u svetu. Nije Vilijam Voker tek tako nešto izgovorio. On je poručio da ima projekat, da ima plan za ujedinjenje Albanije, Kosova i takozvane albanske dijaspore. Dakle, de fakto, ima plan za stvaranje "Velike Albanije'" rekao je on.

Premijer i izabrani predsjednik Srbije objašnjava i zašto je baš Vokerova poruka, poslije višednevnih priča o "Velikoj Albaniji", važna vijest.

"Čini mi se da na te poruke dosada nismo obraćali dovoljno pažnje, ali obratićemo! Vilijem Voker je bio neko koje predstavljao 'nezavisnu i objektivnu misiju' OEBS-a, ili su nas makar ubeđivali u to".

Vučić je u vezi sa Vokerovim djelovanjem podsjetio da je "slučaj Račak" bio fabrikovan i da je poslužio kao razlog za veliki sukob.

''To je bio razlog, to je bio povod za rat. Sve je krenulo od laži Vilijema Vokera. To je taj čovek koji danas otvoreno pokazuje da je on u stvari velikoalbanski lobista. To je isti čovek zbog koga su sproveli agresiju na Republiku Srbiju. To je isti čovek! To je taj čovek koji se sada zalaže za 'Veliku Albaniju' i to otvoreno kaže. On to više i ne krije," zaključio je Vučić.

On ukazuje i da su bivšeg finskog predsjednika Martija Ahtisarija dovodili kao međunarodnog posrednika koji je trebalo da bude nezavistan, koji je trebalo da ponudi nešto što je objektivan plan za rješenje problema izmedu Srba i Albanaca, a danas je i on u albanskom timu Prištine.

To nam govori, napominje Vučić da je sve od početka bilo usmjereno, ne protiv Slobodana Miloševića ili ne svakako samo protiv njega, već prije svega protiv Srbije.

Sad za to imamo krunske dokaze. Sad to više nije pisanje naše štampe. Sad to nije pitanje da li to neko od nas misli. Oni su sami te dokaze ponudili, pružili ih celom svetu kao na tacni, dodaje on.

"Pa da li sve ovo treba da znači da sutra opet treba da verujemo u nekakve tobože objektivne međunarodne organizacije čiji će predstavnici na najdirektniji i najflagrantniji način da se zalažu za "Veliku Albaniju"? upitao je Vučić i podsjetio da su "njihovi izveštaji bili casus belli za rat. Za najdirektniji napad na Republiku Srbiju."

Premijer i budući predsednik Srbije ne misli da će Srbija uskoro moći da vrati stvari unazad niti da natjera Ameriku ni 23 zemlje Evropske unije da povuku priznanje Kosova, ali velika diplomatska borba se nastavlja.

"Borićemo se! Oni su i dalje svi zajedno. Mnogo snažniji nego mi. Ponosan sam na činjenicu da je sada svakome u svetu jasno na čijoj strani je moral. Ne zaboravite, ne postoji ništa važnije od toga. Uveren sam da će dobar deo ljudi početi da razumeva šta se dogodilo. Pa makar da to imamo za budućnost. Pa makar da uvek možemo da govorimo kako i na koji način i zbog čega je napadnuta naša zemlja", zaključio je on.

