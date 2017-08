Vučić zamolio američkog senatora da pozove Trampa i Pensa u posjetu Srbiji

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će uskoro zvanično uputiti poziv predsjedniku SAD Donaldu Trampu i potpredsjedniku Majklu Pensu da posjete Srbiju. Vučić je rekao da je tokom susreta zamolio američkog senatora Rona Džonsona da pozove Trampa i Pensa u Srbiju.

"To ću da uradim i zvanično i uskoro u Njujorku, zvaničnim pismom, uputiću poziv predsedniku i potpredsedniku SAD da posete Srbiju", izjavio je Vučić na konferenciji za novinare.

On je napomenuo da je posljednji predsjednik SAD koji je bio u Beogradu Džerald Ford i istakao da bi Srbija bila počastvovana ukoliko bi je posjetili Tramp i Pens.

"To su moje želje. Niti je neko prihvatao, niti rekao da je to završena stvar, ali ja ću da insistiram na tome. Do sada sam uspevao, pa ću videti da li ću u ovom uspeti", naglasio je Vučić.

Predsjednik Srbije kaže da je sa Džonsonom razgovarao o Kosovu i Metohiji, o internom dijalogu u Srbiji, o dijalogu Beograda sa Prištinom, kako da realistički svi sa zapadnog Balkana zajedno pristupe rješavanju problema.

"Ti razgovori nisu laki ni unutar zemlje, a kamoli sa međunarodnom zajednicom, gde je najveći broj zemalja priznao (samoproglašenu) nezavisnost Kosova", rekao je Vučić.

On je naveo da će u tim okvirima Srbija da unapređuje odnose sa SAD, od kojih je još jednom stigla potvrda da podržavaju evropski put Srbije.

"Gledaćemo da naše odnose dalje unapređujemo", istakao je Vučić i dodao da je sa Džonsonom razgovarao otvoreno o svim važnim političkim pitanjima i da je za američke investitore najvažnije funkcionisanje pravne države.

Džonson je naglasio da mu je poznato da je Vučić zabrinut za regionalnu stabilnost, ali da pokazuje hrabrost i vođstvo koji su potrebni.

On je rekao da je razlog zašto je došao u Beograd to što je shvatio koliko su Vučićevo vođstvo i Srbija od ključnog značaja za regionalni mir i stabilnost.

Džonson je dodao da se nada da će građani Srbije shvatiti da njihova ekonomska bezbjednost "leži" uz zapadne demokratije, uz tržišni kapitalizam.