Vulin: Ne može i Bjaburg i Jasenovac, Hrvatska da se opredjeli

BEOGRAD - Hrvatska će morati da se opredjeli da li njeguje vrijednosti Blajburga i streljanih ustaša ili vrijednosti pobijene jasenovačke djece i ustaških žrtava, poručio je danas ministar za rad Srbije Aleksandar Vulin i dodao da će on nastaviti da govori istinu o tome.

"Ako za to treba da platim cenu spreman sam", poručio je ministar komentarišući izjavu predsednika Udruženja hrvatskih branitelja Mladena Pavkovića da srpskog ministra treba proglasiti personom "non grata" zbog izjava o komemoraciji u Blajburgu.

Pavković je, inače, prozvao hrvatski državni vrh da reaguje zbog zabrane održavanja koncerta Marka Perkovića Tompsona u jednom austrijskom gradu.

Vulin je potvrdio da je govorio o Blajburgu i da je protestovao u Austriji po pitanju Tompsonovog koncerta, te poručio da se isrkeno nada da je bar malo doprinio "da koncert jednog ustaše bude zabranjen".

"Nadam se da niko nikada više neće čuti ustašu kako peva ''Čavoglavu'' i druge pesme u kojima se slavi ubistvo bezbrojnih srpskih civila, ljudskih bića", rekao je Vulin.

Ponovio je da je Blajburg "najveće okupljalište fašista u Evropi i da tu istinu ništa ne može da promeni", primjetivši da je posebno žalosno i opasno što se najveće okupljalište fašista u Evropi provodi pod pokroviteljstvom hrvatskog Sabora, zvanične države.

"Tu istinu, nažalost, nikakva braniteljska mržnja prema meni neće moći da promeni", rekao je Vulin.

Dodao je da se nada da će Evropa jednom imati hrabrosti da kaže da je nedopustivo da jedna članica EU može otvoreno da podržava fašizam.

"A Hrvatska će morati da se opredeli da li neguje vrednosti Blajburga i streljanih ustaša ili će negovati vrednosti pobijene jasenovačke dece i ustaških žrtava. Ne može i jedno i drugo", rekao je Vulin.

Kako je primjetio, ne može ista država da donese vijenac i u Blajburg streljanom ustaši i da kaže da on zaslužuje poštovanje i sjećanje i da ista ta država odnese vijenac zaklanom jasenovačkom dijetetu i da kaže da i ono zaslužuje sjećanje i poštovanje.

Hrvatska će morati da se opredijeli koje vrednosti zastupa, a on će, ponovio je Vulin i poručio da će on nastaviti da govori istinu, da se suprotstavlja fašizmu i da upozorava Evropu da se ustaštvo u Hrvatskoj budi.

"A ako se bude probudilo do kraja to će dovesti do zla i nesreće i prepoznaće ga na ulicama svojih gradova, jer zlo neće stati u Hrvatskoj i neće se nahraniti Srbima. Ja ću nastaviti da upozoravam da se fašizam budi, ako za to treba da platim cenu, ja sam spreman", rekao je Vulin.