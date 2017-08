Vulin: Neshvatljiva je politika koja finansira ustaškog pjevača

BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekao je da je u vrijeme obilježavanja 22 godine od pogroma srpskog naroda u zločinačkoj akciji "Oluja", koju je i Haški tribunal nazvao zločinom, neshvatljiva politika koja može da finansira nekoga ko je ustaški pjevač i fašista.

Govoreći o najavama hrvatske Vlade da će sufinansirati nastup pjevača Marka Perkovića Tompsona na obilježavanju godišnjice "Oluje", Vulin je istakao da ne može da razumije da "postoji zemlja u Evropi koja može da odvoji jedan jedini cent svojih poreskih obveznika da bi ga dala čovjeku koji je fašista".

On je novinarima na aerodromu Batajnica, gdje je prisustvovao proslavi Dana avijacije i krsne slave 204. vazduhoplovne brigade "Sveti Ilija", rekao da to nije više pitanje za Srbiju, već za EU, čija je Hrvatska članica, i da EU mora da bude ta koja će odgovoriti da li njihova članica može da propagira vrijednosti povampirenog fašizma.

"Ne verujem da bi ijedna zemlja na svetu to dopustila. Zašto se to radi u Hrvatskoj, ne mogu da razumem i to je nešto što će oni sami morati da rešavaju. Ja bih voleo da možemo da pomognemo kada je borba protiv fašizma u pitanju i gde god možemo da pomognemo, uvek ćemo biti tu", rekao je Vulin.

On je istakao da o zločinačkoj akciji "Oluja" ne može da nađe nijednu lijepu riječ i ne može da razumije da bilo ko može da nađe lijepu riječ za to.

"Proterano je 250.000 Srba, državljana Hrvatske. Ne znam gde je radost u svemu tome. Mi ćemo uvek govoriti i misliti da je to jedan od najtežih dana u našoj istoriji i nadamo se da taj dan neće izazivati bilo kakave sukobe Srbije i Hrvatske. Od nas sigurno neće doći nijedan povod da se izazovu sukobi, ali dopustićete nam da obeležimo stradanje i patnju svog naroda", istakao je Vulin.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vulin je najavio da će šest "migova 29" iz Rusije stići u Srbiju, kako je dogovoreno, do kraja godine, te da nema govora o tome da će Srbija postati članica NATO-a ili da će uvesti sankcije Rusiji.