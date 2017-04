Vulin: Puštanje Haradinaja ne može bez bilateralnih posledica

BEOGRAD - Ministar za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da odluka francuskog suda o puštanju Ramuša Haradinaja na slobodu ne može da prođe bez posljedica po bilateralne odnose dvije zemlje.

On je kazao da ne može totalno da se pogazi pravo, pokaže da je politika iznad prava i da se misli da će se Srbija praviti kao da se ništa nije desilo.

"Nama je stalo do žrtava, nama je stalo do istine o ratnim zločinima, nama je stalo da pravo nadvlada politiku, a to se nije desilo”, kazao je Vulin novinarima u Beogradu.

Kako kaže, Srbija će imati niz bilateralnih mjera kojima će staviti do znanja da je zemlja vrlo nezadovoljna.

"Shodno tome naši odnosi ne mogu da budu kao što su bili kada je doneta ovakva politička odluka", rekao je Vulin.