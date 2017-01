Vulin: Sankcije mogu dovesti do povećanja političkih tenzija

NIŠ - Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin ocijenio je danas da bi američke sankcije protiv predsjednika RS Milorada Dodika mogle da dovedu do povećanja političkih tenzija i otežavanja mogućnosti za dijalog.

“Kao što je napad Bakira Izetbegovića na Dan RS doveo do političke krize i do referenduma, tako će i sankcije, bojim se, dovesti do povećanja političkih tenzija i do otežavanja mogućnosti za dijalog i postizanje kompromisa”, rekao je Vulin novinarima u Nišu.

Odgovarajući na pitanje kako Srbija gleda na uvođenje sankcija Dodiku, Vulin je istakao da su sankcije u međunarodnim odnosima obično kontraproduktivne i da uglavnom otežavaju da se dođe do kvalitetnog rješenja.

“Uvek kada imate sankcije, na kraju one dovedu do toga da obični ljudi teže zive. Nadam da će se brzo razmišljati i o promeni ovakvih odluka”, rekao je Vulin.