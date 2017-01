Vulin: Vučić bi sigurno bio pobjedinik, već u prvom krugu

BEOGRAD - Predsjednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin kaže da je izjava da većina građana želi da se premijer Aleksandar Vučić kandiduje na predstojećim izborima njegov lični stav, te ponovio da smatra da bi Vučić sigurno bio pobjednik na predsjedničkim izborima već u prvom krugu.

"To je moj stav, ja sam samo rekao ono što misli većina građana u Srbiji, da bi Aleksandar Vučić imao najveće šanse, odnosno da bi sigurno bio pobednik na predsedničkim izborima u prvom krugu", rekao je Vulin odgovarajući na pitanja novinara u Beogradu.

Ističe da je to njegov lični stav, a ne stav SNS o tome, niti stav koalicije.

"O tome će se razgovarati, predsednik Nikolić je radio izuzetno dobar posao i on bi mogao da dobije našu podršku, kao što sam siguran da uživa veliku podršku među građanima. Moje mišljenje je da bi Vučić mogao da dobije izbore već u prvom krugu, ali to je stvar njegove odluke, a onda i odluke čitave koalicije", naveo je Vulin.

Kako kaže, kakva god odluka da bude donijeta, Pokret socijalista će je podržati.

"Od 2008. godine Aleksandar Vučić i ja donosimo odluke zajedno, siguran sam da ćemo i ovu", rekao je Vulin.

Na konstataciju novinara da izgleda kao da se priprema teren da se to i dogodi, Vulin je kazao da ne zna "šta se čini ili ne čini", te ponovio da je to njegov stav, a ne stav SNS ili koalicije.

"Politika nije matematika i ne mora da se dogodi ono što se, u faktičkom smislu, može preneti kroz brojeve. Ja sam izneo moj stav, mislim da bi većina građana Srbije podržala Vučića i da bi on dobio u prvom krugu. Da li ćemo doneti drugačiju odluku svi zajedno, na prvom mestu to zavisi od dva najznačajnija aktera u ovom trenutku na političkoj sceni, kad je reč o predsedničkim izborima, a to su Nikolić i Vučić", istakao je Vulin.

Upitan kako su naprednjaci reagovali na njegovu izjavu, Vulin kaže da ne zna i da pretpostavlja da nemaju komentar na stav nekoga ko nije član SNS.

Na pitanje zašto je svoj stav iznjeo baš sada, kaže, da se bilo koji politički stav iznosi bilo kada, te da se sada priča o predsjedničkoj kampanji i da je ta tema aktuelna.

"Bolje je pitanje bilo zašto smo mesecima ranije, mnogo pre početka predizborne kampanje i mnogo pre nego što je počela 2017. godina, slušali izjave na tu temu. Ovo je izborna godina, svi ćemo se izjašnjavati i svi ćemo iznositi svoje stavove, pa tako i ja", zaključio je Vulin.