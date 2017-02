Vulin: Vučić uradio na pomirenju u regionu više nego iko

BEOGRAD - Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da je Aleksandar Vučić na pomirenju naroda bivše SFRJ uradio više nego i jedan političar.

"Znam da to predstavnici Albanaca ne umeju da poštuju, ali biće veliki poraz same ideje pomirenja ako to ne bude umela da poštuje ni međunarodna zajednica i ako ubica Haradinaj ostane na slobodi", rekao je Vulin.

Prema njegovim riječima, Ramuš Haradinaj je na slobodi ne zato što je nevin, već zato što su svi svjedoci u njegovom slučaju pobijeni.

"Činjenica da Haradinaj preti je dokaz da oni koji su nas bombardovali i koji su stvorili OVK ne smatraju da za srpske žrtve treba da postoje ni saučešće, ni pravda. Kada su ubice slobodne, pravda je zatvorena", rekao je Vulin.

Kako je dodao, odnos prema Haradinaju je odnos prema srpskim žrtvama, ali i državi Srbiji.

Haradinaj, lider bivše OVK, kojeg Srbija sumnjiči za ratne zločine protiv civilnog stanovništva na KIM 1998. i 1999. godine, izjavio je danas da bi Priština trebalo da uvede recipročne mjere Beogradu kada su u pitanju potjernice.

"Oni imaju poternice, pa bi trebalo i mi. Vučić ispunjava kriterijume da se za njim izda poternica. Dačić, takođe", rekao je Haradinaj, prenosi prištinski RTV21.

Haradinaj je uhapšen 4. januara na granici Švajcarske i Francuske po Interpolovoj potjernici, a Srbija je potom uputila Francuskoj zahtjev za njegovo izručenje.