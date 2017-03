Vulin zabrinut za Vučićevu bezbjednost u Sarajevu

BEOGRAD - Ministar za rad Aleksandar Vulin kaže da je zabrinut za bezbjednost premijera Aleksandra Vučića u Sarajevu, ali da se nada da će vlasti BiH biti odgovornije nego prije godinu dana u Srebrenici, da će više voditi računa i spriječiti onog ko je nekažnjeno pokušao da ubije Aleksandra Vučića u Potočarima, da to pokuša ponovo.

On dodaje da ga raduje izjava predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića da premijer Srbije "dolazi među prijatelje", posebno što je premijer Srbije imao loše iskustvo prošle godine u Srebrenici kada je, kako kaže, isto dolazio među prijatelje.

"Ono što me najviše plaši je što je prošlo godinu dana od pokušaja ubistva Vučića u Potočarima, a da nemamo nijedno ime, a pokušaj ubistva je učinjen pred kamerama čitavog sveta", rekao je Vulin za RTS.

Kako kaže nada se da će ovaj put vlasti u BiH biti odgovornije, da će više voditi računa i "spriječiti bilo koga ko je nekažnjeno pokušao da ubije Aleksandra Vučića da to pokuša da ponovi".

Na samitu u Sarajevu govoriće se o ekonomskim potencijalimai zajedničkoj saradnji, a Vulin kaže da je to životna potreba svih ljudi na Balkanu, a da je pokitika premijera i Srbije da budemo stabilni, da privlačimo investitore, da budemo vrijedni nečijeg ulaganja.

"To bez mira ne može. Nekada izgleda da je Srbija usamljena u borbi za mir i stabilnost regiona, ali to je naša odgovornost", naglasio je on.

Dodaje da nije slučajno što je Merkel primila Vučića dva dana pred samit u Sarajevu, te da je time poslala snažnu poruku podrške Srbiji i svemu što je urađeno do sada.

"Kada vam kaže da je zadovoljna kako se razvija ekonomija Srbije, da se vidi pad nezaposlenosti, da to nije dovoljno da treba više raditi, ali da se ide u dobrom pravcu. To je snažna politička i ekonomska poruka koju svi veoma dobro razumeju. Nije Srbija uvek imala ranije takav tretman", zaključio je Vulin.