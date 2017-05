Zaevu mandat uz pisane garancije o radu buduće vlade

SKOPLJE - Nakon gotovo trogodišnje političke krize i više od pet mjeseci od vanrednih parlamentarnih izbora Makedonija je danas dobila lidera opozicione SDSM Zorana Zaeva za mandatara, koji je nakon preuzimanja mandata od predsjednika Ðorđa Ivanova najavio je da će ona biti formirana u narednih 10 dana.

Predsjednik Ivanov je tačno u podne u vili Vodno u Skoplju predao mandat Zaevu, tek nakon što je on potpisao izjavu kojom je dao jasne garancije da će nova vlada raditi na očuvanju i zaštiti jedinstva, suvereniteta, teritorijalnog integriteta, nezavisnosti i multietničnosti Makedonije.

"Garantujemo zaštitu ustavnog poretka i teritorijalnog integriteta Republike Makedonije. Garantujemo poštovanje nacionalnih interesa i poboljšanje životnog standarda svih građana. Garantujemo da će proces donošenja odluka biti u skladu sa osnovnim demokratskim principima i vladavinom prava ne dovodeći Makedoniju u potčinjen položaj od druge države", navedeno je, između ostalog, u izjavi koju je potpisao Zaev, ali ne i njegovi partneri koji ga podržali u formiranju parlamentarne većine - albanske partije DUI, Alijansa Albanaca i pokret Besa.

Zaev je tom prilikom rekao da "nijedan dokument, platforma ili akt suprostavljen gore navedenim stavovima ne može biti osnova" za vođenje politike u Republici Makedoniji.

Prema Ustavu Makedonije, mandatar Zaev ima rok od 20 dana da parlamentu predloži sastav kabineta.

Zaevu, koji je obećao da će njegova vlada biti vlada svih građana Makedonije, su stigle čestitke sa raznih strana, a ponajprije iz Brisela.

Evropska unija je pozdravila odluku makedonskog predsjednika Ðorđa Ivanova da mandat za sastav nove vlade preda lideru SDSM Zoranu Zaevu, što su evropski zvaničnici ocijenili kao važan korak u procesu formiranja makedonske vlade.

U zajedničkom saopštenju visoke predstavnica EU Federike Mogerini i evropskog komesara za pregovore o proširenju Johanesa Hana je izražena nada da će ovaj konstruktivni duh nastaviti da preovlađuje kako bi zemlja mogla da konačno izađe iz političke krize, kao i da očekuju da će nova vlada biti brzo formirana.

Oni su pozvali sve paralmentarne stranke u Makedoniji da podjele ostave po strane I da rade na zajednickoj reformskoj agendi i vrate zemlju na put evroatlanskih integracija.

Predsjednik Sobranja Talat Džaferi, iz redova albanske partije DUI, rekao je da bi bilo šta drugo da je učinio predsjednik Ivanov, osim davanja mandata za sastav vlade Zaevu, bilo pogubno za Makedoniju.

"Ne mogu da kažem da je kriza okončana, ali ovo će otvoriti put da se stvari odvijaju institucionalno", rekao je Džaferi.

Najuticajnija makedonska VMRO-DPMNE, bivšeg premijera Nikole Gruevskog, koja će, svi su izgledi, u novom sazivu Sobranja i izborom vlade, nakon 11 godina vlasti preći u opoziciju, pozdravila je to što je predsjednik Ivanov Zaevu dodijelio mandat za sastav nove vlade, tek nakon što je on, kako navode, odbacio tzv. "tiransku platformu".

U prvom obraćanju nakon što je Zaevu ranije danas uručen mandat VMRO-DPMNE ocjenjuje da je Ivanov taj potez napravio tek kada je dobio čvrste garancije lidera SDSM da će se buduća vlada pridržavati Ustava i da nijedan dokument, posebno oni koji dolaze sa strane, kao što je "tiranska platforma", neće uticati na politiku zemlje.

"Politički otpor VMRO-DPMNE i 80 dana dugi i masovni građanski protesti stotina hiljada građana širom zemlje dovelli su do neophonih garancija da unitarna i multietnička Makedonija neće biti ugrožena", izjavio je funkcioner te stranke Nikola Todorov.

Todorov je na konferenciji za novinare rekao da najveći doprinos tome pripada svakako predsjedniku Ivanovu i njegovim naporima da istraje u svom principijelnom stavu da insistira i obezbijedi garanciju da o budućnosti Makedonije neće odlučivati deklaracije i platforme sačinjene u inostranstvu".

Napomenuo da je Zaev prvi makedonski premijer od kojeg je traženo da da pisane garancije da njegova vlada svojim postupanjem neće ugroziti najviše državne i nacionalne interese, te dodao da je to samo po sebi dovoljno da se shvate rizici u kojima je država.

Ukazao je da koalicioni partneri Zaeva nisu potpisali garancije koje su dostavljene predsjedniku Ivanovu, već da je to učinio samo lider SDSM.

"Od danas, SDSM Zoran Zaev nosi sav teret odgovornosti, a svi znamo koliko malo vrijedi riječ lidera socijaldemokrata", rekao je Todorov.

U međuvremenu Građanska inicijativa "Za zajedničku Makedoniju", koja je organizator masovnih protesta koji traju već 80 dana, podnijela je danas Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti izbora Džaferija za predsjednika Sobranja.

Bogdan Ilijevski je nakon predaje inicijative novinarima rekao da je to samo još jedna u nizu istih zahtjeva koje su podnijete Ustavnom sudu, kao i da je to, kako je rekao, samo početak.



" Imamo i druge istance kojima ćemo se okrenuti ukoliko se Ustavni sud u konkretnom slučaju proglasi nenadležnim", rekao je Ilijevski o dodao da je to "pravna bitka" u kojoj oni ne traže ništa više od poštovanja Ustava i zakona.