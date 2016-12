Zašto se Šrederu ne sviđa Vučićeva kravata

BEOGRAD - Predsjednik srpske vlade Aleksandar Vučić morao je večeras, kako je sam priznao, za zajednički intervju sa bivšim njemačkim kancelarom Gerhardom Šrederom, da skine svoju kravatu i "veže" - Šrederovu.

"On me je na to naterao. Rekao je da su moje kravate loše, da mu se ne sviđaju, a onda je skinuo svoju i dao mi da nosim jer je bolja", ispričao je Vučić za Prvu tv, ilustrujući koliko prijateljske odnose ima sa bivšim kancelarom.

Kravata koju je premijer nosio bila je, inače, crvene boje.

Vučić je rekao da Šredera poštuje, ali i doživljava kao svog i prijatelja Srbije.

Šreder je, na pitanje da li će voditi Vučića na pivo ili će pristati da ga domaćin vodi na dobro srpsko vidno, rekao da se nada, s obzirom na to da je veče, da će imati priliku da dobije dobru čašu srpskog vina.

„Gerhrad je velemajstor za vina. . . U Srbiji ima dobrih vina, preporučiću mu više dobrih, crnih i belih“, kazao je Vučić.

Kad je riječ o jeziku kojim komuniciraju, priznao je da mu je njemački "užasan" i da zato izbjegava da ga koristi, ali vjeruje da će krajem iduće godine znati da kaže nešto na tom jeziku.