Žena prebila muža, uhvatila ga u prevari sa komšijom

ARANĐELOVAC – U ponedeljak u prijepodnevnim časovima, Jovana S. nanijela je teške tjelesne povrede suprugu Milošu S. iz Aranđelovca, kojeg je uhvatila u prevari.

Po navodima policije, Jovana S. uhvatila je svog supruga Miloša S. u prevari u ranim jutarnjim časovima, a zatim mu nanijela niz teških tjelesnih povreda.

Jovana S. krenula je na posao, ali se nakon odlaska sjetila da nije ponijela novčanik, da bi se nakon pola sata vratila do kuće da ga uzme.

Kako je ušla u stan, začula je čudne zvukove u stanu, a zatim je svog supruga koji je stigao u rano jutro sa puta, pošto je vozač kamiona, vidjela u bračnom krevetu kako vodi ljubav sa svojim komšijom Pericom.

U afektu, supruga je uzela metalnu dršku od usisivača i zadala suprugu niz udaraca, a nije bio pošteđen ni njegov ljubavnik.

"Da sam zatekla bilo šta drugo bilo bi mi lakše. Da me je varao sa nekom komšinicom, prijateljicom, ne bi se toliko ni naljutila. To su uobičajene stvari u braku. Ali da mi je muž homoseksualac, to nisam mogla da poverujem ni u najluđim snovima", ispričala je Jovana S.

Ona je rekla da ovo veliko razočarenje za nju.

"Miloš je za mene bio pojam muškosti, ali kada sam čula kako mu Perica viče maco moja i mazi ga po glavi, dok vode ljubav, u meni je izazvalo napad besa, i nisam gledala gde udaram", rekla je za Ar Info supruga Jovana S.

(arandjelovacinfo.rs)