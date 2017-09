Ðurić: Prva vlada koja zavisi od srpskih glasova

BEOGRAD - Direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Ðurić rekao je jutros da je nova kosovska vlada prva koja će zavisiti od srpskih glasova i da neće moći da opstane ako Srbi u političkom smislu budu maltretirani.

Ðurić je podsjetio da će Srbi imati 10 poslanika i tri ministarstva, jedno više nego ranije, ocjenjujući za Pink da Srbi na Kosovu nikada do sada nisu imali ovakvu političku snagu.



Prema njegovim riječima, to je rezultat činjenice da su se ujedinili i da djeluju u koordinaciji sa svojom državom.



Ðurić je napomenuo da je to značajno za poboljšanje položaja srpskog naroda, ocjenjujući i da je dobijanje ministarstva poljoprivrede veoma važno za Srbe na KiM jer tamo 85 odsto ljudi živi na selu i bave se uglavnom poljoprivredom. Najavljuje da će država pomagati poljoprivrednike na KIM, ali i da će podrška sada moći da stigne i iz pokrajinskih organa.



Srbija je podržala Srpsku listu, jer smatra da Srbi na Kosovu najbolje znaju šta je njihov interes, ponovio je Ðurić, navodeći da je pred srpskim narodom još puno borbe za bolji položaj u pokrajini, ali i da će uvijek u tome imati podršku države.



Nećemo ih napuštati kao pseudo opozicija, rekao je Ðurić.



Rekao je i da se stav prema Ramušu Haradinaju nije promjenio i da će Srbija nastaviti da traži njegovo izručenje. Povodom Haradinajevog obraćanja na srpskom u kosovskom parlamentu, Ðurić je rekao da ne vjeruje u njegovu iskrenost, kao i da razijume koliko je teško našem narodu koji će se suočavati sa Haradinajem.