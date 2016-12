Besplatna vožnja tramvajem i trolejbusima u Sarajevu dok traje uzbuna

SARJEVO - Operativni štab Vlade Kantona Sarajevo (KS) za primjenu Plana interventih mjera u slučajevima prekomjerene zagađenosti vazduha u KS donio je Odluku o proglašenju TREĆE EPIZODE - UZBUNA, nakon što su pokazaoci mjerenja zagađujućih tvari u zraku pokazali alarmantno prekoračenje dozvoljenih vrijednosti čvrstih čestica PM 10.

Na sastanku koji je večeras održan u Vladi Kantona Sarajevo, donesena je odluka o besplatnoj vožnji tramvajima i trolejbusima GRAS-a sve dok traje uzbuna. Takođe, bit će povećan broj tramvaja i trolejbusa, saznaje N1.

S obzirom na to, da su danas u Kantonu Sarajevo prekoračene prosječne dnevne vrijednosti praga uzbune navedenog polutanta od 400 µg3 na dvije referentne stanice, te da se u narednih 48 sati očekuje stabilna vremenska situacija, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor je dalo preporuku za proglašenje pomenute epizode – UZBUNA. Ovakvu odluku Štab je donio i zbog činjenice da je prisutan trend povećanja prosječnih dnevnih vrijednosti ostalih praćenih polutanata, a što je posljedica nedostatka strujanja vazduha te nakupljanja zagađujućih materija u prizemnim slojevima atmosfere.

U skladu sa inoviranim Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti u Kantonu Sarajevo iz 2014. godine, Operativni štab u okviru ove epizode nalaže:

▪ Maksimalno povećanje kapaciteta sredstava javnog gradskog prevoza, koji ne zagađuju okoliš (trolejbusi i tramvaji);

▪ Upozorenje da sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 1 MW koja koriste prirodni gas, smanje temperaturu u prostorima koje zagrijavaju za minimalno 3ºC;

▪ Privremeno ograničenje upotrebe motornih vozila (uvođenje sistema vožnje “par”- “nepar” tablica).

Od sutra (nedjelja), 25. decembra 2016. godine od 07:00 časova biće na snazi primjena mjere iz epizode - UZBUNA koja podrazumijeva privremeno ograničavanje upotrebe motornih vozila, odnosno uvođenje sistema vožnje po principu "par – nepar" tablica, pri čemu će se tog dana zabrana odnositi na vozila čije se registarske tablice završavaju parnim brojem. Narednog dana, u ponedjeljak 26. decembra 2016. godine od 00:00 sati zabrana će se odnositi na vozila čije se registarske tablice završavaju neparnim brojem, i tako naizmjenično sve dok je na snazi epizoda – UZBUNA. Ova mjera se ne odnosi na vozila policije, inspekcijskih organa, ministarstva odbrane, javnog gradskog prijevoza, komunalnih preduzeća i vozila sa diplomatskim tablicama te hitnih intervencija;

▪ Nastava u školama će se organizovati tako da se maksimalno izbjegnu gužve u javnom gradskom prevozu, po potrebi obustaviti nastavu, uskladiti radno vrijeme zaposlenih, te eventualno osloboditi radnih obaveza rizične grupe stanovništva;

Napominju da i dalje ostaju na snazi i sve mjere koje podrazumijevaju ranije proglašene PRVA i DRUGA EPIZODA PRIPRAVNOST I UPOZORENJE od 07. i 23. decembra 2016. godine.

Potcrtano je i da sva pravna i fizička lica koja se ne budu pridržavala propisanih mjera podliježu sankcijama definisanim Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u KS (Službene novine KS broj 23/16), i to novčanim kaznama bit će kažnjena pravna lica u iznosima od 1.000 do 5.000 KM, a fizička od 500 do 1.000 KM.

Ponovljen je i apel građanima Kantona Sarajevo, posebno ugroženim kategorijama trudnicama, djeci, starijim osobama, hroničnim bolesnicima da svoje kretanje i zadržavanje na otvorenom u narednim danima svedu na minimum.

Operativni štab kontinuirano prati razvoj situacije, te će po potrebi poduzimati i druge raspoložive mjere koje procijeni da mogu doprinijeti poboljšanju kvaliteta zraka, a o čemu će javnost biti pravovremeno obavještena. (N1)