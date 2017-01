Bez obroka ostalo 40 socijalno ugroženih

DOBOJ - Četrdeset socijalno ugroženih Dobojlija ostalo je bez obroka u Narodnoj kuhinji, pa umjesto doskorašnjih 280 po besplatnih pola litre variva i pola hljeba u ovu ustanovu dolazi oko 240 korisnika.

Revizija prava na korištenje besplatnog obroka izvršena je u novembru, a zašto su pojedine Dobojlije izgubile mogućnost da se besplatno hrane, nismo uspjeli saznati jer u Centru za socijalni rad nismo našli sagovornika.

Vedran Mitrović, direktor ove ustanove koja određuje spisak korisnika usluga Narodne kuhinje, odbio je da nam da izjavu, iako je o ovoj temi razgovarao sa medijima koji se finansiraju iz gradskog budžeta.

Rad Narodne kuhinje dijelom se finansira donacijama do kojih dolazi Međunarodni forum solidarnosti "Emmaus" iz Klokotnice, opština Doboj Istok, te novcem koji se izdavaja iz gradske kase. Sabina ArnautJahić, predstavnica "Emmausa", navodi da je kapacitet Narodne kuhinje od 300 do 350 obroka dnevno, te dodaje da se vrši revizija spiska korisnika, ali da to radi Centar za socijalni rad Doboj.

"Mi nemamo informacije na koji način oni rade tu reviziju. Mi iz naših resursa možemo da pripremimo toliko obroka dnevno. Nemamo redovnih donatora, kao što ih je bilo nakon poplave kada je kuhinja i otvorena, ali uz pomoć donatora iz Turske i naših građana uspijevamo da finansiramo njen rad", kaže ArnautJahićeva. Ona dodaje da režijske troškove Narodne kuhinje snosi Gradska uprava, koja je tokom prošle godine u saradnji sa poljoprivrednim proizvođačima donirala namirnice za rad kuhinje.

Nermina Hasić, zaposlena u Narodnoj kuhinji, navodi da ni polarne hladnoće ni velika udaljenost od centra grada ne sprečavaju Dobojlije da dođu u nekadašnju kasarnu u naselju Miljkovac po svoj topli obrok.

"Za praznike su dolazili i pitali da li ćemo raditi, kako radimo za Božić. Ljudi dolaze bez obzira na sve, jedino neko nekada najavi da neće doći, ako mu je slava ili tako nešto. Desi se i da neko mora u bolnicu, na pregled pa najavi da neće sutra doći", priča Hasićeva, te dodaje da kuhinja radi svaki dan osim nedjelje, obroci se dijele od 11 do 13 časova, a svaki dolazak se evidentira u knjižice koje korisnicima izdaje Centar za socijalni rad.

"Muka je, nisam prispio nigdje, nemam nikakva primanja, penziju nemam jer nemam dovoljno staža. Žena slaba, bolesna", kaže korisnik Narodne kuhinje koji boravi u alternativnom smještaju u Domu penzionera.